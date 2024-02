Amadeus alla presentazione di Sanremo 2024: "Con queste luci sembro Paola Ferrari". E lei gli risponde sui social

Il Festival di Sanremo 2024 sta per partire. Domani, martedì 6 febbraio, va in onda su Rai1 la prima delle cinque serate in programma che oggi, come da tradizione, sono state introdotte dalla tradizionale conferenza stampa di apertura. Amadeus ha esordito davanti alla stampa con un ironico reclamo per l'illuminazione della sala che gli impediva di vedere i giornalisti presenti: "Io ho le lenti a contatto e con queste luci che non avevo gli altri anni, non vi vedo bene. Questo è il modello Paola Ferrari", ha detto allora il conduttore e direttore artistico citando la collega e giornalista che ha salutato come un'amica.

La battuta ha trovato subito la risposta della diretta interessata che sui social si è rivolta ad Amadeus con una battuta divertita: "Ma Ama… Lo sai che le uso per appiattirmi il naso... Ti adoro" ha scritto Paola Ferrari a corredo del riferimento a quanto detto dal conduttore e direttore artistico del Festival. Al commento sono seguite emoji di stelle e un cuore, segno della reciprocità di un affetto espresso in un'occasione così speciale.