Simona Ventura: "Da giovane ho abortito. Ogni giorno penso a questo bambino mai nato"

Dopo sette anni Simona Ventura è tornata nello studio di Belve, di fronte a Francesca Fagnani. Durante l'intervista, che andrà in onda stasera, 16 aprile, su Rai2 la conduttrice parlerà apertamente del periodo in cui doveva dimostrare di essere pulita dalla droga. Per anni Ventura è stata rincorsa dall'accusa di fare uso di droghe e per questo motivo fu costretta "per molto tempo a farsi il test del capello". "È vero che ha girato molto forte questa voce. Lei come se lo spiega?", ha chiesto Fagnani alla conduttrice di Citofonare Rai 2. "Era girata da persone che volevano farla girare…la voce eh, non la droga! E poi ho capito perché…", ha risposto senza esitazioni Simona.

L'aborto da giovanissima: "Non passa giorno senza che non ci pensi"

Da giovane Ventura ha deciso di abortire e alla domanda se lo rifarebbe se potesse tornare indietro la presentatrice ha risposto: "Non lo so, ma non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato". Della gravidanza il padre del bambino "non l’ha mai saputo".

E sul flirt con Adriano Galliani? Tutta colpa di un errore. "Era il mio capo a Mediaset. Un giorno in una sala trucco, dove c’era anche la sua ex moglie, Daniela, una truccatrice disse: 'Sta con quella… Simona Ventura', sbagliando nome. Da lì si è propagata la bomba, ero l’ultima dello scaffale, ma dal giorno alla notte…" tutto cambiò. "Eh… vado a mensa, dieci tavoli che mi chiamavamo, 'Simona c’e’ posto…' a un certo più dicevo no, più era sì, quindi, alla fine ho lasciato andare e mi faceva anche piacere", ha ricordato Ventura.