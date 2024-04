Simona Ventura con il volto mezzo paralizzato in tv: "Mai mollare"

Simona Ventura è andata in onda questa mattina, 7 aprile, anche se aveva il volto mezzo paralizzato. A rassicurare i telespettatori e i suoi molti fan ci ha pensato la stessa conduttrice che proprio durante la diretta ha spiegato la sua situazione.

"Sergio (il regista) ti tolgo dall'impaccio: puoi anche riprendermi a piano americano perché dovete sapere che non sono nel periodo di Picasso, ma da ieri sono bloccata. Non è niente di che... Il freddo mi sto curando". Ha spiegato Ventura nascondendosi poi, per scherzo, dietro a un cesto di carciofi posizionato sul tavolo di fronte a lei e Paola Perego.

I numerosi follower della conduttrice si erano però già accorti che qualcosa non andava dopo che lei aveva condiviso un video su Instagram prima dell'inizio di Citofonare Rai2. Ventura saltellava contenta dietro ai camerini, ma che qualcosa non andasse sul suo volto era più che evidente e infatti i commenti sotto al filmato le chiedevano cosa le stesse accadendo.