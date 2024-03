È sempre mezzogiorno, Simone Buzzi: "Dopo il tumore non mi hanno più chiamato, fuori senza spiegazioni"

Simone Buzzi, tra i volti più amati di È sempre mezzogiorno, ha dovuto lasciare due anni fa il programma a causa di un tumore, il linfoma non-Hodgkin. Dopo mesi di cure è guarito e sarebbe dovuto tornare nel cooking show di Rai 1, invece i rapporti si sono interrotti improvvisamente.

Lo chef ne parla a Fanpage: "Il motivo non lo so. Forse in televisione ci sono meccanismi che funzionano così. Le cose sono finite senza una spiegazione logica, ero tornato felice e contento di stare lì. Sento l'affetto della gente, ma purtroppo credo che non potrò più tornare. Evidentemente qualcuno non vuole". Durante la malattia gli autori lo chiamavano per sapere come stava e subito dopo la guarigione li ha incontrati: "Dopo avere fatto i controlli e avere saputo di essere guarito, mi sono messo d'accordo con la produttrice della Rai e ho fatto i biglietti per andare a Milano. Ero gasatissimo, non vedevo l'ora - racconta - Quando mi hanno visto, erano tutti in lacrime. Dopo quel giorno, ho fatto alcune puntate. A volte dovevo assentarmi perché non avevo le forze, non mi sentivo bene, dovevo ancora riprendermi del tutto dopo la chemioterapia. L'ultima puntata l'ho fatta a giugno". E fu l'ultima davvero, continua Buzzi: "Nell'ultima puntata si firmano i contratti. Io sono scaramantico perciò ho detto: 'L'anno scorso ho firmato il contratto e dopo una settimana ho scoperto di avere un tumore. Quest'anno è un problema se lo firmiamo dopo?'. A fine agosto avevo uno dei controlli trimestrali. Lo dicevo anche per loro, per essere certo di poter assicurare la mia presenza perché mi ero sentito a disagio a dire: 'Ho un tumore, non posso più partecipare'".

Per scaramanzia ha aspettato, ma poi le cose sono andate diversamente da come immaginava: "Sono stato chiamato per fare due puntate. Una è saltata perché è morto l'ex Presidente della Repubblica e il programma non è andato in onda. A distanza di due settimane mi hanno richiamato, ma avevo preso un impegno: una consulenza in Portogallo. Mi hanno detto: 'Quando torni facci sapere'. Io gli ho fatto sapere, ma non mi hanno più chiamato. Forse pensano sia ancora in Portogallo". Insomma, da quel momento nessun contatto e ancora oggi si chiede perché sia andata a finire così.

Stupita anche Antonella Clerici, che si è fatta sentire: "Mi ha scritto, si chiedeva come mai non tornassi". Una delusione cocente per Simone Buzzi, che non riesce a metterci una pietra sopra: "Lo seguo pochissimo perché fa male - ammette - È come quando da ragazzino ti fidanzi, prima tutti e due innamoratissimi e poi dall'oggi al domani, uno dei due si stanca e va con un altro. Questo è quello che è successo".