Stasera in tv, 5 film e programmi di sabato 26 agosto 2023

Cosa guardare oggi, giovedì 26 agosto 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Mondiali di atletica leggera (21.00, Rai 2)

Penultima giornata per i mondiali di atletica leggera di Budapest, che hanno visto per noi italiani il momento più alto nella medaglia d'oro nel salto in alto a Gianmarco Tamberi. Quella odierna è un'altra giornata carica di emozioni, con ben sette finali in programma: il salto con l'asta maschile, il getto del peso femminile, gli 800m maschili, i 100m ostacoli femminili, i 5000m femminili; il decathlon; la staffetta.4x100m maschile e la staffetta 4x100 femminile. La telecronaca è di Franco Bragagna, con il commento di Stefano Tilli e Guido Alessandrini.

Da grande (21.25, Rete 4)

Un piccolo cult di casa nostra rifatto in modo più o meno volontario a Hollywood con "Big" (interpretato da Tom Hanks) e di recente in Italia con "Da grandi". Datato 1987, il film originale mette al centro della trama un bambino di otto anni, Marco, che, un po' trascurato dai genitori, esprime il desiderio di voler diventare immediatamente una persona adulta. Come per magia, Marco assume le sembianze di un adulto (Renato Pozzetto), anche se si continua a comporta proprio come un bambino di otto anni. Diretto da Franco Amurri, il film è ancora oggi gradevole e in grado di donare qualche gentile insegnamento.

Eden (21.15, La7)

Il sabato sera estivo di La7 è stato dominato in questo 2023 da "il meglio della quarta stagione di Eden", condotta come sempre da Licia Colò. Difficile immaginare serate televisive più rilassanti, in grado di riconciliarsi con la natura che ci circonda, oltre a farci scoprire una quantità straordinaria di luoghi straordinari, talvolta poco conosciuti al grande pubblico. "Eden", che ha come sottotitolo "Un pianeta da salvare", è sempre più votata ad argomenti come i cambiamenti climatici, mettendo in risalto il suo spirito profondamente "Green".

Per la serie "Nove racconta" viene riproposto uno speciale che indaga su un celebre caso di cronaca: l'omicidio di Desirée Piovanelli, avvenuto il 28 settembre del 2002 in una cascina di Leno (provincia di Brescia), quando la ragazza aveva 14 anni. Un vicino di casa, suo coetaneo, aveva programmato di violentarla, e la uccise con la collaborazione di altri due giovani e un adulto. avvenuto nel settembre del 2002 in provincia di Brescia, dove la 14enne Piovanelli fu uccisa a coltellate da un branco. Il documentario dà voce anche a carabinieri, avvocati e giornalisti, ma soprattutto a Maurizio Piovanelli, padre di Desirèe: l'uomo chiede di riaprire il caso, certo che dietro l'omicidio ci sia una rete di pedofili.

Zodiac (21.00, Iris)

David Fincher aveva segnato il thriller contemporaneo con "Seven". Il suo ritorno al genere con "Zodiac" segna un cambio di rotta, con un film antispettacolare, meno immediato ma altrettanto interessante. La vicenda narrata prende spunto a dei fatti di cronaca avvenuti in California tra gli anni '60 e '70. Un serial killer uccide diverse persone lasciando alla polizia strani messaggi. Oltre alle forze dell'ordine indagano anche due giornalisti. Nel cast del film troviamo, tra gli altri, Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo.