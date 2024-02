Striscia, aggredito Trombetta durante un servizio: "Ti ammazzo"

Momenti di paura per Riccardo Trombetta e il suo operatore. L'inviato di Striscia la Notizia è stato aggredito a Roma da un venditore abusivo di pericolose tarantole.

Nel servizio andato in onda ieri sera su Canale 5, si vede prima l'incontro in incognito a casa dell'uomo, che mostra i vari esemplari - in vendita online - tra cui la tarantola dalle ginocchia bianche, proveniente dal Brasile, tra le 5 più velenose al mondo. Poco dopo Trombetta lo raggiunge in strada, mentre sistemava le teche con i ragni nel portabagagli della macchina: "Stiamo vendendo ragni pericolosi. Che c'è là? Questa è Striscia la Notizia". A quel punto il venditore perde subito le staffe e si avventa sul cameraman, colpendo la telecamera: "Leva sto coso". "Perché t'allontani?" chiede minaccioso a Trombetta, mentre gli va sotto, e ancora: "Fermate un po'! O chiami le guardie o adesso t'ammazzo". Le minacce continuano per diversi minuti, il venditore abusivo urla e continua a gridare: "Vi ammazzo". Sono momenti concitati in cui interviene un altro uomo che prende Trombetta per la giacca mentre altri intervengono con calci e pugni contro l'inviato e l'operatore, fino a strappargli la simbolica trombetta prima di andarsene.

La troupe aggredita nella metro

Non è l'unica aggressione ai danni di Striscia avvenuta a Roma nelle ultime ore. Ieri sera un'altra troupe del tg satirico è stata aggredita all'interno della stazione Spagna della metro A. Gli operatori stavano facendo delle riprese per un servizio sui borseggi e mentre filmavano un furto, alcune donne - le borseggiatrici - gli hanno spruzzato negli occhi lo spray al peperoncino, per poi scappare. Immediata la chiamata alle forza dell'ordine, ma delle donne non c'era più traccia.