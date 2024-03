Studio Battaglia 2, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Ultimo appuntamento con la seconda stagione di "Studio Battaglia", in onda oggi, giovedì 28 marzo 2024 a partire dalle 21.25. Il legal drama "al femminile" di Rai 1 ha avuto un'annata breve - tre puntate trasmesse in dieci giorni - ma non sono di certo mancati i colpi di scena: per i protagonisti della fiction è tempo di importanti decisioni, destinate a segnare il presente e il futuro del loro percorso, professionale e privato.

Studio Battaglia 2, anticipazioni ultima puntata

Nell'episodio conclusivo di "Studio Battaglia", la trama si infittisce di colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti. La relazione clandestina tra Anna e Massimo viene a galla in modo brusco, scatenando sorpresa e tensioni. Il regalo dei figli per l'anniversario di Anna e Alberto, un fine settimana fuori città, si rivela un tentativo disperato di rimettere a posto le cose, ma ci si chiede se sarà sufficiente a ricucire i rapporti. Anna è anche indaffarata ad affrontare una sfida legale cruciale: Corrado Fini, il marito di Michela, dispone di una carta vincente che potrebbe compromettere l'affidamento dei figli. Determinata a difendere i diritti di Michela, Anna si impegna al massimo, sia come avvocato che come madre.

Massimo si ritrova coinvolto in un caso legale imprevisto, trovandosi faccia a faccia con la sua ex moglie in un'accesa battaglia legale su un matrimonio celebrato a Las Vegas. Viola, alle prese con il nuovo lavoro nel ristorante di Carla, si trova sotto pressione e deve dimostrare il suo valore in cucina.

Nina deve invece affrontare il suo passato: incontra Leo, il suo ex fidanzato, e deve rivelargli un segreto che potrebbe cambiare tutto. In mezzo a questa confusione emotiva, Marina riceve un prestigioso premio alla carriera, ma è obbligata a fare i conti con le sue scelte di vita e a interrogarsi sul futuro della sua relazione con Renzo, un vecchio amico che potrebbe meritare una seconda possibilità. Sono molti, dunque, i personaggi della serie messi di fronte a scelte di eccezionale importanza.

Tratta da una serie britannica dal titolo "The Split", la terza stagione di "Studio Battaglia" è sceneggiata da Lisa Nur Sultan e Federico Baccom. Il regista Simone Spada dirige un cast che comprende: Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero, Giorgio Marchesi, Thomas Trabacchi, Massimo Ghini, Giovanni Toscano, Sara Putignano, Raffaele Esposito, Carla Signoris e David Sebasti.

Dove vederlo in tv e in streaming (28 marzo 2024)

La terza e ultima puntata di "Studio Battaglia 2" va in onda giovedì 28 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

