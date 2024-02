Tale e quale Sanremo 2024, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Il celebre "Tale e quale show", ha nel corso degli anni generato diversi spin-off. In onda a partire da oggi, 17 febbraio 2024, dalle 21.25 su Rai 1 , la seconda edizione di "Tale e quale Sanremo" fa scendere in campo, nel corso di due puntate, molti concorrenti Vip di vecchie edizioni di "Tale e quale". Tutti loro propongono imitazioni di artisti che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.

Tale e quale Sanremo 2024, le anticipazioni

In onda poco a una settimana di distanza dalla fine del Festival canoro, "Tale e Quale Sanremo" è uno degli spin-off del celebre "Tale e Quale Show", e vede sfidarsi una serie di Vip provenienti dalle precedenti edizioni del programma. Ogni concorrente è chiamato a mettere in campo le proprie abilità nell'imitazione di personaggi celebri del Festival della canzone italiana, offrendo reinterpretazioni dal vivo dei brani di illustri artisti.

Composta da due puntate (la seconda va in onda sabato prossimo), il format prevede che al termine di ogni esibizione, i concorrenti siano valutati da una giuria composta dai quattro giurati, che assegnano a ogni Vip un punteggio da cinque a quindici punti in base alla qualità dell'imitazione e alla capacità di interpretare il personaggio. Nella prima puntata, il punteggio massimo assegnabile è di quindici punti, mentre nella seconda puntata è di tredici. Inoltre, ogni concorrente in gara ha il compito di assegnare cinque punti a un altro concorrente o a sé stesso. Questi punti si sommano ai voti della giuria, contribuendo a determinare la classifica finale della puntata.

Nella prima fase della gara, si esibiscono gli undici concorrenti della prima puntata. Il vincitore di questa fase si scontra poi con il miglior concorrente della puntata successiva, in una sfida che decreta il campione di "Tale e Quale Sanremo 2024".

Nella prima puntata, 14 artisti, divisi in coppie, si cimenteranno nell'interpretare brani che hanno segnato la storia del Festival di Sanremo. Tra i partecipanti ci sono: Marco Carta, Luisa Corna, Enzo De Caro, Alessandro Greco, Pino Insegno, i Jalisse, Massimo Lopez, Mietta, Ilaria Mongiovì e la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini, insieme a Gilles Rocca e Scialpi. Ogni concorrente dovrà dare il meglio di sé per ricreare l'atmosfera magica del Festival attraverso le loro esibizioni. Inoltre, non mancheranno gli ospiti 'internazionali', interpretati in modo scherzoso da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che aggiungeranno un tocco di comicità e leggerezza alle serate.

Nella fase finale di ogni puntata, i due vincitori si sfideranno in una "sfida finale" all'ultimo voto per decretare il "Campione di Tale e Quale Sanremo 2024", regalando al pubblico momenti di grande tensione e suspance.

Ogni concorrente canterà dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, garantendo esibizioni di altissimo livello artistico.

La giuria del programma, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sarà affiancata da un quarto giudice speciale in entrambe le puntate: si comincia questa sera con Pupo. Per garantire il massimo supporto e preparazione agli artisti, saranno presenti anche i tutor: i "vocal coach" Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme alla "actor coach" Emanuela Aureli, che seguiranno i protagonisti nel loro percorso artistico e interpretativo.

Dove vedere Tale e quale Sanremo 2024 in tv e in streaming (dal 17 febbraio)

La prima puntata di "Tale e quale Sanremo 2024" in onda oggi, 17 febbraio, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

