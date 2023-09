Tale e Quale Show, la gag di Panariello con il finto Flavio Insinna

Nella puntata di venerdì 29 settembre di Tale e quale Show, Giorgio Panariello trova il modo di arginare l’esuberante parlantina del giudice aggiunto che è ‘tale e quale’ Flavio Insinna, con un nome che riesce immediatamente a spegnerlo.

Una gag divertente, quella del comico toscano che sfrutta le recenti polemiche che hanno visto suo malgrado protagonista anche l’ex timoniere dell’Eredità, per regalare qualche sorriso in più e rendere ancora più divertente la già perfetta ed esilarante imitazione di Ubaldo Pantani.

Come il resto della giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, il giudice aggiunto ogni settimana è chiamato anche lui a commentare le imitazioni dei concorrenti arrivati alla corte di Carlo Conti per sfidarsi a colpi di trasformazioni e interpretazioni dei successi dei più grandi nomi della musica italiana ed internazionale di tutti i tempi.

Il giudice aggiunto della seconda puntata della tredicesima edizione di Tale e quale show, è Flavio Insinna, sotto i cui panni si nasconde il bravissimo imitatore Ubaldo Pantani che riproduce, caricandoli, ogni tic e ogni segno particolare dell’amato attore e conduttore romano. Tra questi, c’è sicuramente un certo gusto per l’affabulazione, dell’esercizio retorico e di una parlantina ricchissima e spesso debordante. Proprio su questo aspetto lavora l’imitazione di Pantani ma anche l’ironia pronta di Giorgio Panariello che trova un modo efficacissimo per interrompere l’Insinna logorroico che, ad ogni esibizione, si perde in incisi, metafore e voli pindarici retorici. Al comico toscano basta infatti fare un nome giudice aggiunto che ha su di lui un po’ l’effetto della criptonite su Superman: “Pino Insegno!”.

La gag che si riferisce alla discussa e inaspettata sostituzione del conduttore romano per diversi anni alla guida dell’amato gioco L’Eredità da parte del collega che guiderà lo stesso game show a partire da gennaio, è risultata irresistibile e subito rilanciata dal pubblico che segue il programma sui social.