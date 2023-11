Tale e Quale Show: per le Spice Girls, Cirilli e Paolantoni arruolano due ex concorrenti, il risultato è esilarante

Una reunion invocata e attesa si concretizza durante la settima puntata di Tale e Quale Show. Il momento è topico e Carlo Conti lo annuncia con la dovuta gravità: “Vorrei mandare un massaggio a casa a mia moglie: ‘Metti a letto Mattia’ (il figlio ndr)”. Il momento dunque, secondo il conduttore, non è adatto ai bambini. E in effetti quello che si sta per concretizzare sul palco dello show del venerdì sera di Rai Uno è uno spettacolo che può definirsi indimenticabile. Carlo Conti infatti presenta l’esibizione degli ultimi in classifica, i “ripetenti” Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, chiamati stasera a interpretare le Spice Girls.

Per completare la formazione della girl band più nota degli anni 90, composta all’inizio da cinque giovanissime cantanti, poi diventate quattro, i due arruolano due ex protagoniste degli anni passati di Tale e Quale Show. Le fortunate sono Laura Freddi ed Eva Grimaldi, felici di rimettersi di nuovo in gioco in una trasmissione di cui entrambe dicono di avere un ottimo ricordo nell’intervista che precede l’esibizione. Non sappiamo se le due ex concorrenti abbiano mantenuto la stessa impressione dopo la performance. Ma scherzi a parte, non si può non riconoscere che il momento è stato veramente esilarante. Dei quattro componenti della colorata band, la più concentrata è sembrata essere Laura Freddi mentre per i due concorrenti di questa edizione sembra difficile che questa performance possa rivoluzionarne le sorti e spostarli dall’ultimo posto in classifica, però per la simpatia, questa sera si meritano sicuramente il podio.

Tra le esibizioni che hanno legato imitazione e show, segnaliamo anche quella di Maria Teresa Ruta, chiamata nel difficile compito di trasformarsi in Ornella Vanoni. Nell’interpretazione de L’Appuntamento non se la cava male, ma è particolarmente divertente il siparietto davanti alla giuria in cui la Ruta si butta a mantenere la voce della cantante milanese anche quando la musica finisce nel dialogo con conduttore e giurati. Perfettamente nello spirito della trasmissione.