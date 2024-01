Tali e quali 2024, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Terminata a novembre la tredicesima edizione di "Tale e quale show", Carlo Conti rientra in scena oggi, 13 gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1 con la terza edizione dello spin-off "Tali e quali". In ognuno dei quattro appuntamenti, persone comuni e non famosi, indossano gli abiti di celebrità del mondo della musica. A giudicarli troviamo la giuria di ferro, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa.

Tali e quali 2024, le anticipazioni

È in arrivo una nuova edizione con "Tali e Quali" il varietà, spin-off del celebre e amatissimo "Tale e quale show", condotto da Carlo Conti, , che aprirà le porte a talentuosi imitatori "non professionisti". La terza edizione, in onda da oggi, vedrà esibirsi persone comuni, scelte tra centinaia di candidati che si sono proposti attraverso il sito web o direttamente alla redazione del programma.

L'edizione 2024 di "Tali e Quali" proporrà quattro appuntamenti, ciascuno con nuovi concorrenti che si esibiranno sul palco del programma. Questi artisti, selezionati per la loro incredibile somiglianza con i personaggi musicali che interpretano, vivranno l'emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei loro beniamini "professionisti". La giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un giudice a sorpresa, valuterà le esibizioni seguendo lo stesso meccanismo di voto di "Tale e Quale Show".

Dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma, vedremo - suggeriscono le anticipazioni - casalinghe che si trasformano in Gianna Nannini, operai che diventano Ligabue e molte altre sorprendenti imitazioni. Il talento di questi partecipanti, unito alla passione per i loro idoli musicali, si esprimerà rigorosamente dal vivo, regalando al pubblico storie emozionanti e performance indimenticabili.

La quarta e ultima puntata di "Tali e Quali" culminerà in una super sfida, in cui i vincitori delle puntate precedenti torneranno in scena per contendersi il titolo di campione di questa edizione. Oltre all'emozione della "prima volta" sul palco, i partecipanti avranno il privilegio di essere seguiti dal team di professionisti di "Tale e Quale Show", che include costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri e vocal coach.

Inoltre, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, ospiti speciali, si cimenteranno in una sfida tutta da ridere, arricchendo ulteriormente il varietà di Carlo Conti. Con il pubblico italiano che dimostra una grande passione per le imitazioni, "Tali e Quali" promette di offrire spettacolo, sorprese e tanta emozione in ogni esibizione.

Ricordiamo che i vincitori delle passate edizioni di "Tali e quali" sono stati: Veronica Perseo/Lady Gaga (vincitrice della prima edizione); Daniele Quartapelle / Renato Zero (seconda edizione); Roy Paladini / Michael Jackson (terza edizione).

Dove vedere Tali e quali in tv e in streaming (13 gennaio 2024)

La prima puntata della quarta edizione di "Tali e quali" va in onda oggi, 13 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV