Tali e Quali 2024: quando inizia, anticipazioni, cast

A partire da sabato 13 gennaio, in prima serata su Rai 1 si terranno quattro straordinari appuntamenti condotti da Carlo Conti: parliamo della quarta edizione di "Tali e quali", la versione per "non famosi" del celebre "Tale e quale Show". Ogni puntata vedrà protagoniste 10 persone comuni che si trasformeranno in vere e proprie copie di celebri cantanti. La giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sarà affiancata a ogni puntata da un quarto giudice, per un programma dove il talento delle persone comuni si fonderà con il collaudato spettacolo di Rai 1.

Tali e quali 2024: quando inizia

La quarta edizione di "Tali e quali" ha inizio sabato 13 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai. Rispetto a "Tale e quale", show del venerdì sera della rete, questo spin-off differisce nel giorno di programmazione. Da notare che per la quarta edizione di fila "Tali e quali" ha inizio durante il mese di gennaio.

Tali e quali 2024: quante puntate sono

"Tali e quali 2024" è composto da un totale di 4 puntate, trasmesse da Rai 1 nelle seguenti giornate:

Prima puntata: sabato 13 gennaio

Seconda puntata: sabato 20 gennaio

Terza puntata: sabato 27 gennaio

Quarta puntata: sabato 3 febbraio

Tali e quali 2024: conduttore e giuria

"Tali e quali 20224" ripropone il cast artistico della precedente edizione dello show, nonché del prodotto originale "Tale e quale Show". E, dunque, si parte con la conduzione dell'insostituibile Carlo Conti: oltre a essere l'ideatore del programma, ne è anche uno degli autori.

E poi la collaudatissima giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio più un quarto giudice che, a sorpresa, cambia da puntata in puntata. Da segnalare che, eccetto la prima edizione, composta da una singola puntata dove ad affiancare la Goggi e Panariello c'era Vincenzo Salemme, le successive hanno sempre avuto tra i giudici l'attuale teerzetto.

Tali e quali: come funziona

Il format di "Tali e Quali" presenta una competizione tra individui comuni, non professionisti e estranei al mondo dello spettacolo, selezionati attraverso i video amatoriali delle loro imitazioni inviati alla redazione del programma. Ciascun partecipante si impegna nell'imitazione di celebri personaggi del mondo della musica, esibendosi in reinterpretazioni dal vivo dei loro brani. Alla fine di ogni serata, vengono valutati da una giuria composta da esperti. Ogni giurato esprime i suoi voti per ciascun concorrente, assegnando punteggi da cinque a quindici. Inoltre, ogni concorrente deve assegnare cinque punti a uno dei partecipanti o a se stesso, aggiungendoli ai voti della giuria e determinando così la classifica della puntata.

L'edizione si articola in quattro puntate, con concorrenti diversi in ognuna di esse. Nella seconda fase dell'ultima puntata, i primi classificati delle serate precedenti, più il primo classificato dell'ultima, si sfidano nuovamente per la votazione finale, che decreta il campione di questa edizione, che succede a: Veronica Perseo/Lady Gaga (vincitrice della prima edizione); Daniele Quartapelle / Renato Zero (seconda edizione); Roy Paladini / Michael Jackson (terza edizione).