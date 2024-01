Quali sono i principali eventi delle nuove puntate della soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5, domenica 14 dalle 21.20 per il daytime, e da lunedì 15 a sabato 20 gennaio 2024, dalle 14.10, nella fascia pomeridiana. Mentre Zuleyha è sotto il ricatto di due donne, Saniye e Lutfiye indagano sulla morte di Fekeli.

Terra amara: le anticipazioni dal 14 al 20 gennaio 2024

Zuleyha si trova in difficoltà: adesso due donne, Ayten e Selma, la ricattano chiedendole del denaro per mantenere il silenzio. La protagonista, però, deve badare anche ad altre faccende: Betul le dice che Ercan ha rubato dei soldi all'azienda, ma quando Zuleyha lo licenzia lui afferma di essere stato ingannato dalla stessa Betul. Zuleyha riesce a mettere le mani sulla lettera di Demir destinata a Hulya, alimentando il suo desiderio di svelare la verità: decide così di recarsi all'albergo dove si trovano le donne che la minacciano.

Betul scopre che Lutfiye nutre sospetti sulla reale causa della morte di Fekeli, oltre all'infarto. Abdulkadir e Hakan, alla ricerca di nuovi modi per danneggiare l'azienda, elaborano un piano. Il secondo, in assenza di Zuleyha, esamina un fascicolo, suscitando l'attenzione di Sabiha e le chiede, d'ora in poi, di riferirgli ogni avvenimento del quale sarà a conoscenza. In memoria di Fekeli, Lutfiye distribuisce generi alimentari e abiti ai lavoratori agricoli.

Sermin acquista in gran segreto una costosa auto americana da Abdulkadir, ma viene scoperto da Fusun. Quest'ultima appare strana agli occhi di Saniye e Lutfiye e le chiedono delucidazioni. Quando Lutfiye viene a sapere della partenza di Zuleyha per Izmir, si preoccupa. Giunta in hotel con Hakan, Zuleyha telefona a Lutfiye dicendo che sta bene. Quest'ultima parte poco dopo con Saniye verso Isparta: l'intento è quello di indagare sulla morte di Fekeli. Abdulkadir origlia un dialogo tra Sermin e Fusun, che stanno dibattendo proprio su questo argomento.

Azize e Adnan scompaiono da Villa Yaman, prendono un taxi per andare in città senza dirlo a nessuno. Gulten e Fadik, sconvolte, chiedono aiuto a Fikret. Prima delle ricerche, Azize ritorna a casa. Adnan ritorna a Villa Yaman con Betul. Zuleyha, con Hakan, va a Izmir per incontrare Hulya e ottenere risposte.

Fikret perde la pazienza con un operaio distratto, portando Cetin a lasciare il lavoro. Zuleyha torna a casa, criticata da Fikret sulla sua fiducia in Hakan. Successivamente, Fikret si apre con Betul, condividendo un bacio romantico. Nel frattempo, Hakan cerca di fermare il piano di far esplodere la nave Yaman, ma Abdulkadir agisce segretamente e la nave affonda con la perdita dell'intero carico.

Durante un pranzo, Zuleyha annuncia la decisione di divorziare da Demir. Sermin arriva con una nuova auto, provocando la rabbia di Betul. Quest'ultima restituisce l'auto, suscitando i sospetti di Saniye sulla provenienza dei soldi utilizzati.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 14 al 20 gennaio)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5, domenica 14 dalle 21.20 e da lunedì 15 a sabato 20 gennaio dalle 14.10 Gli episodi della soap sono inoltre visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

