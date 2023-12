In onda su Canale 5 domenica 17 in prima serata e da lunedì 18 a sabato 23 dicembre 2023 dalle 14.10, la lunga settimana della soap opera turca “Terra amara” offre un vasto susseguirsi di emozioni e colpi di scena. Leggiamo, di seguito, quali sono i momenti cardini delle trame.

Terra amara, le anticipazioni dal 17 al 23 dicembre 2023

Il Comandante si dirige a villa Yaman per parlare con Sevda, ma apprende da Demir che è a Istanbul. Cumali mostra affetto per Uzum, suscitando preoccupazioni in Saniye e Gaffur. Zuleyha, venuta a conoscenza dell'incidente di Cetin, chiede a Demir di offrirgli aiuto.

Dopo la morte di Mujgan, Fikret desidera porre fine alla rivalità con Demir. Durante un incontro, i due siglano la pace. Demir informa Fikret dell'arresto di Cetin per l'incidente mortale. Nel frattempo, Fekeli raggiunge un accordo per la custodia di Kerem Ali. Si dichiara colpevole per l'incidente e viene arrestato al posto di Cetin. Umit minaccia Demir di accusarlo dell'omicidio di Sevda, costringendolo a ospitarla. Nonostante le tensioni, Zuleyha si rifiuta di accettare la situazione.

Umit si trasferisce nella villa Yaman, minacciando Demir di rivelare il presunto omicidio di Sevda. Betul e Sermin offrono ospitalità a Umit, ma Demir si oppone. Demir, designando Betul responsabile dell'azienda, annuncia che passerà più tempo con la famiglia. La villa Yaman subisce attacchi, compreso il rapimento di Leyla, scatenando la furia di Zuleyha. La Procura, intanto, indaga su Demir per l'omicidio di Sevda. Lo Yaman, a sua volta, insieme a Fikret, indaga sul rapimento di Leyla, sospettando di Hakan.

Successivamente il rapitore riporta sana e salva Leyla. Dopo aver dichiarato Fikret suo fratello, annunciando un'unità familiare, Demir viene arrestato con l'accusa di aver organizzato l'assalto alla villa. Fikret elabora un piano di evasione per Demir, preoccupato per la famiglia. Tuttavia, Demir rifiuta di partire senza Zuleyha e i bambini. Quando torna per portarli via, la tenuta viene assalita da un gruppo di uomini armati.

Zuleyha è in ansia per Demir, scomparso dopo la sparatoria. Umit minaccia di accusare Demir dell'omicidio di Sevda. Fikret sospetta che Hakan Gumusoglu, fratello dell'uomo investito da Fekeli e ex-socio di Demir, sia dietro all'attacco alla tenuta e all'acquisto del 25% delle azioni Yaman. A Smirne, Abdulkadir informa Hakan della morte del fratello Erkan. Betul, desiderosa di prendere il controllo dell'azienda di Demir, è preoccupata per l'acquirente delle quote vendute da Zuleyha. La notizia dell'assalto a casa di Demir raggiunge Fekeli in prigione, chiedendo un permesso per occuparsi delle famiglie. Saniye, vedendo Cumali in un banchetto lussuoso, lo attacca per rabbia e dolore.

Hakan decide di trasferirsi a Cukurova per vendicare il fratello Erkan. Umit tormenta Zuleyha convinta che la scomparsa di Demir sia un piano per liberarsi di lei. Zuleyha, provata dal dolore, cede alla rabbia, ma l'intervento di altri evita il peggio.

Le ricerche di Demir continuano senza successo. Nella casa di Fekeli, un'esplosione crea scompiglio. Betul si salva, sospettando l'opera di Hakan. La piccola Uzum torna a casa dall'ospedale, portando gioia. Una settimana dopo, Demir è ancora disperso, e Umit, con la complicità di Cumali, rapisce Adnan. Zuleyha cerca di riavere suo figlio, ma l'incontro termina tragicamente.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 17 al 23 dicembre)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5, domenica 17 dalle 21.25, e da lunedì 18 a sabato 23 dicembre dalle 14.10 Gli episodi della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

