Scopriamo cosa accade nelle nuove puntate della soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5, domenica 21 e giovedì 25 dalle 21.20 in prima serata, e da lunedì 22 a sabato 27 gennaio 2024, dalle 14.10, nella fascia pomeridiana. Mentre Zuleyha deve tenere a bada alcune accuse che la riguardano, ci sono sconvolgenti notizie riguardanti Demir.

Terra amara: le anticipazioni dal 21 al 27 gennaio 2024

Leyla, recentemente dimessa dall'ospedale, è al centro di una serie di eventi benefici organizzati dalla sua famiglia per celebrare la sua guarigione. Nel frattempo, Hakan, dopo una conversazione con Abdulkadir, riceve notizie allarmanti sulla bambina e si affretta a raggiungere la villa. La sua reazione conferma i timori di Abdulkadir: sembra che il suo socio si sia perdutamente innamorato di Zuleyha. Betul, poi, rivela a Hakan una grave perdita finanziaria subita da Zuleyha a causa di un carico di merci mai pervenuto, privo di assicurazione. In un gesto di generosità, Hakan offre di donare venti molto denaro all'azienda Yaman senza richiedere nulla in cambio. Nel frattempo, in città, la relazione tra Betul e Fikret diventa oggetto di discussione.

Iskender, padre di Umit, riceve una chiamata anonima che mette in dubbio la versione ufficiale della morte di sua figlia. Ottenuta l'autorizzazione per l'esumazione e l'autopsia, emergono dettagli scioccanti: Umit è stata uccisa da un colpo di pistola, e Demir diventa il principale sospettato. La chiamata anonima è stata frutto di Abdulkadir: quest'ultimo è in possesso della pistola usata da Zuleyha per sparare a Umit. Hakan chiede ad Abdulkadir di consegnargli l'arma, ma quest'ultimo pone condizioni inaccettabili. Nel tentativo di incastrare Zuleyha, Abdulkadir mette in atto un elaborato piano.

La notizia della presunta colpevolezza di Zuleyha si diffonde rapidamente in città, scatenando il panico. Gaffur, in preda alla paura, avvisa Zuleyha e gli altri residenti della villa di un'imminente indagine. Fikret, preoccupato per la situazione, consiglia a Zuleyha di fuggire in Germania con i figli. Tuttavia, seguendo il consiglio di Lutfiye, la protagonista decide di affrontare la situazione rilasciando una dichiarazione alle autorità. Abdulkadir, vedendo svanire il suo piano originale, escogita un nuovo stratagemma: consapevole dell'interesse di Hakan per Zuleyha, decide di agire quando Betul gli rivela di aver sentito una presunta confessione di Zuleyha sull'omicidio di Umit. Invia dunque, anonimamente, la pistola usata per l'omicidio al procuratore, cercando di incastrare Zuleyha. La notizia si diffonde velocemente, ma Hakan riesce a cancellare le impronte di Zuleyha dall'arma. Betul, sentendosi minacciata, cerca di recuperare la fiducia della protagonista per non compromettere i suoi piani.

Un'epidemia nell'allevamento degli Yaman peggiora la situazione finanziaria dell'azienda. Hakan, approfittando della situazione, offre venti milioni a Zuleyha in cambio di quote dell'azienda Yaman. Betul, temendo di perdere il suo posto, si confronta duramente con Zuleyha, mentre Fikret, all'insaputa di Hakan, vende i suoi beni per aiutare Zuleyha.

Il procuratore chiama Zuleyha, informandola di una tremenda notizia: il ritrovamento del corpo di Demir. Hakan-Mehmet chiede spiegazioni a Bedir e Abdulkadir sulla morte dello Yaman. Abdulkadir inganna Bedir, lo fa assumere la colpa e poi lo uccide davanti a Hakan-Mehmet. Gaffur cerca di scavare un pozzo, ma Rasit rivela il ritrovamento del cadavere di Demir, sconvolgendo tutti. Sermin accusa Betul della situazione economica e la perdita di controllo aziendale. Luftiye e Fikret organizzano il funerale. Zuleyha celebra il rito tra pochi intimi, causando tensioni in azienda. La mancanza di fiducia di Zuleyha in Betul genera conflitti, e Betul rischia di perdere il lavoro e l'opportunità di truffare.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 21 al 27 gennaio)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5, domenica 21 e giovedì 25 dalle 21.20; e da lunedì 22 a sabato 27 gennaio dalle 14.10 (giovedì l'appuntamento è quindi doppio). Gli episodi della soap sono inoltre visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

