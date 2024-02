Settimana esaltante per tutti i fan di “Terra amara”: in onda su Canale 5 da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo 2024, oltre al consueto appuntamento quotidiano delle 14.10, la soap turca potrà contare su due prime serate, giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo. Sono dunque numerosissimi i colpi di scena, le emozioni, gli intricati intrecci narrativi.

Terra amara: le anticipazioni dal 26 febbraio al 2 marzo 2024

Hakan si trova ad affrontare una sfida cruciale: preservare il suo segreto dietro una cortina di menzogne e inganni. La sua decisione di presentare la lettera di ricatto di Betul come una dichiarazione d'amore proveniente da un passato burrascoso a Beirut è solo il primo passo in una serie di mosse rischiose volte a nascondere la sua vera identità da Zuleyha, la donna che ha rubato il suo cuore.

Mentre Hakan lotta per mantenere il suo segreto al sicuro, gli impegni sulla tenuta di Zuleyha aumentano con l'elezione imminente del nuovo responsabile dei braccianti, una posizione rimasta vacante dopo la morte di Saniye. La competizione tra i candidati, Gaffur e Rasit, si accende, portando a promesse e alleanze ambigue nel tentativo di guadagnarsi il sostegno dei lavoratori della tenuta.

Le acque si agitano quando Betul viene sequestrata dagli uomini di Gungor, intenzionati a farla tacere. Zuleyha organizza il sequestro di Erdil, l’uomo che l’aveva rapita e che aveva tentato di abusare di lei. Continuano intanto le insubordinazioni di Cevriye, che mettono a disagio Fadik e complicano ulteriormente la situazione. Lutfiye si prepara per il suo primo giorno in Consiglio Comunale, mentre Mehmet-Hakan cerca disperatamente di riconquistare la fiducia di Zuleyha, minata dalle indiscrezioni di Vahap sulla sua identità.

Fikret e Cetin partono per Beirut alla ricerca di prove sulla vera identità di Hakan, per poi trovarsi intrappolati nella città in mezzo a una guerra civile improvvisamente scoppiata. Con la vita dei loro amici e la propria sicurezza in pericolo, Zuleyha si ritrova a lottare contro il tempo per ottenere aiuto e garantire il loro ritorno sano e salvo.

Colak si presenta a Villa Yaman con una proposta per Zuleyha, ma viene allontanato da Hakan. La giornata prende una svolta drammatica quando Hakan rischia la vita in un attentato, sfuggendo per poco a un'esplosione che avrebbe potuto essere fatale. Questo evento allarma Zuleyha, rendendola consapevole delle potenziali minacce che la famiglia Gumusoglu potrebbero rappresentare per lei e i suoi figli. Fikret diventa sempre più sospettoso, mentre Gaffur e Rasit si scontrano in una serrata competizione per ottenere la vittoria nelle elezioni per il nuovo capo dei braccianti. Alla fine, è Gaffur a emergere vittorioso, mentre Lutfiye assume il ruolo di consigliera comunale.

Fikret accusa pubblicamente Abdulkadir dell'omicidio di Fekeli, mentre Zuleyha porta Betul in tribunale. Quest'ultima chiede però aiuto a Colak. Hakan si prepara a rivelare la sua vera identità a Zuleyha, ma Gungor lo esorta a essere paziente. Altun inizia a nutrire sospetti sempre più forti su di lui, spingendo Fikret a indagare ulteriormente.

Cevriye crea tensioni con il suo atteggiamento ribelle, mentre Lutfiye si prepara per il suo nuovo ruolo in Consiglio Comunale. Hakan cerca invano di riconquistare la fiducia di Zuleyha, ma i sospetti di quest'ultima aumentano dopo le parole di Vahap.

Fikret e Cetin mettono Vahap alle strette per ottenere informazioni, mentre Sermin rimane delusa dalle azioni di Colak, che riserva delle attenzioni per Betul. Fikret e Cetin, bloccati a Beirut, cercano di tornare ma sono intralciati dalla guerra civile: in compenso scoprono la vera identità di Hakan. Zuleyha cerca di organizzare il salvataggio di Fikret e Cetin, ma i piani vengono scoperti e Hakan si infuria per il fatto che lei abbia inviato Fikret a Beirut per indagare su di lui senza consultarlo.

Hakan incarica Vahap di rintracciare Bayram, sospettato di aver piazzato una bomba nella sua auto. Durante la ricerca, Vahap assiste all'omicidio di Bayram per mano di Colak. Zuleyha cerca di organizzare la fuga di Fikret e Cetin dal Libano, mentre Cevriye intercetta la telefonata e informa Lutfiye, scatenando la sua furia. La situazione al ristorante diventa tesa quando Sermin, convinta di sposare Colak, lo vede arrivare con Betul. Su richiesta dell'Altun, Hakan si reca a Beirut per cercare Fikret e Cetin.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 26 febbraio al 2 marzo)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5, giovedì e venerdì dalle 21.20; e da lunedì a sabato dalle 14.10 (giovedì e venerdì gli appuntamenti sono dunque doppi). Gli episodi della soap sono inoltre visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

