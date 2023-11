Leggiamo quali sono i momenti salienti della nuova settimana di “Terra amara”, in onda da lunedìa sabato novembre 2023 su Canale 5. Mentre Demir deve dimostrare la sua innocenza, dopo essere stato arrestato per aver violentemente aggredito Umit, villa Yaman viene presa d'assalto da alcuni criminali: Zuleyha sarà costretta ad agira.

Terra amara, le anticipazioni dal 27 novembre al 2 dicembre 2023

La situazione generale raggiunge un punto critico quando Umit, ripresasi dall'incidente, accusa Demir di averla aggredita: ciò porta all'arresto dell'uomo, gettando Zuleyha in uno stato di sconforto e disperazione. Nel frattempo, Sevda, appresa la notizia della condizione critica di Umit, si affretta in ospedale, suscitando sospetti nelle persone intorno a lei.

Fekeli, intuendo la complicità tra Umit e Fikret, decide di indagare per scoprire la verità. Umit, nel frattempo, riprende conoscenza e testimonia contro Demir, sostenendo che l'aggressore è proprio lui. Questo colpo di scena mette in difficoltà Demir, che si trova ora dietro le sbarre. La famiglia Yaman è divisa, con Sevda che cerca di trovare una soluzione per salvare il marito.



Mentre Fekeli cerca prove della colpevolezza di Fikret, Mujgan, all'estero, apprende la verità sull'arresto di Demir e sulla complicità di Fikret. In ospedale, Umit rivela la verità su ciò che è accaduto, ma le sue parole lasciano spazio a dubbi e sospetti. La famiglia Yaman è sull'orlo dello sfacelo, con segreti che minacciano di emergere. Lontano da Cukurova, Fikret viene attaccato da due uomini misteriosi. Nel frattempo, Sermin inizia a notare le ambiguità tra Sevda e Umit, approfondendo le indagini. Demir, imprigionato e affrontando nuove sfide, cerca di fare i conti con il passato e il presente intricato che lo circonda.



Mentre la tensione cresce, Lutfiye, inaspettatamente, aiuta Fikret a fuggire. Fikret, consapevole della deposizione di Umit, decide di tornare a Cukurova per confessare la verità e scagionare Demir. Nel frattempo, gli uomini di Sadi sono sulle tracce di Fikret, aggiungendo un nuovo elemento di pericolo alla situazione.



Zuleyha, ripresasi da un colpo subito durante la fuga di Fikret, decide di tornare a casa. Nonostante l'opposizione di Sadi, rientra a villa Yaman. Durante la notte, una banda criminale attacca la villa, mettendo in pericolo la vita degli abitanti. In un momento di estrema tensione, Zuleyha uccide uno degli aggressori per proteggere Sevda, dando inizio a un segreto che le donne decidono di seppellire.

Mentre la situazione si complica, Fekeli testimonia a favore di Demir durante l'udienza, contribuendo alla sua liberazione. Gli Yaman, nel tentativo di riparare i danni causati dall'attacco, ricevono aiuto da molte persone, tra cui un misterioso individuo che chiede lavoro a Gaffur. Fikret, inizialmente sospettato di essere coinvolto nell'attacco, viene rilasciato per mancanza di prove. In un momento di svolta emozionale, Lutfiye e Fekeli, dopo un periodo travagliato, riescono finalmente a chiarirsi e a riappacificarsi.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 27 novembre al 2 dicembre)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda da 27 novembre a sabato 2 dicembre 2023 dalle 14.10 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

