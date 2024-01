Leggiamo le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5, domenica 28 gennaio e giovedì 1° febbraio dalle 21.20 in prima serata, e da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio, dalle 14.10, nella fascia pomeridiana.New entry e sparizioni, scoperte ed alleanze: ecco cosa accade nei nuovi episodi.

Terra amara: le anticipazioni dal 28 gennaio al 3 febbraio 2024

A Cukurova, la complessa trama si arricchisce con l'arrivo di Vahap, il fratello di Abdulkadir, uomo temuto da Hakan-Mehemet. Nel frattempo, Adnan, il figlio di Zuleyha, si allontana con dei venditori ambulanti, generando preoccupazione. Betul è determinata a lasciare l'azienda Yaman, ma Sermin la persuade a non arrendersi. Una lite tra Sermin e Fusun scoppia quando quest'ultima arriva a villa Yaman con l'auto che le era stata sottratta.

La scomparsa temporanea di Adnan causa agitazione. Fikret sospetta un rapimento da parte di Hakan Gumusoglu e suggerisce a Zuleyha di denunciare la scomparsa. Hakan-Mehemet, nel frattempo, si impegna nelle ricerche. Adnan, tuttavia, si trova in un accampamento rom con un nuovo amico. La rivalità tra Hakan-Mehemet e Fikret si intensifica, alimentata dalla gratitudine di Zuleyha verso Hakan-Mehemet.

Su altri fronti, una falsa relazione tra Fikret e Betul viene messa in atto per costringerlo a sposarla e acquisire ricchezza. Lutfiye apprende della morte di Ali Rahmet e sospetta coinvolgimento da parte di Hakan-Mehemet. Vahap, fratello di Abdulkadir, uccide un testimone scomodo. Betul orchestrata un piano per far credere che Fikret sia coinvolto nel traffico di droga. La trama si complica ulteriormente con l'indagine sull'omicidio di Fekeli: le tensioni aumentano ulteriormente.

Hakan-Mehmet suggerisce che Fikret abbia occultato la droga nei veicoli aziendali, ma Zuleyha lo difende energicamente. Durante le indagini nel magazzino, sorgono sospetti su uno dei dipendenti. In un gesto sorprendente, viene organizzata una festa a sorpresa per Uzum, durante la quale Gaffur riconosce ufficialmente la bambina come sua figlia tramite un documento. Nel frattempo, Fikret, preoccupato, confida i suoi dubbi su Hakan-Mehmet a sua zia, ma questa sembra ignorarlo. Zuleyha visita Sermin per annunciare la proposta di matrimonio di Fikret a Betul.

Il giorno successivo, mentre Lutfiye e Betul fanno shopping per la proposta di matrimonio, vengono sequestrate da Abdulkadir e Vahap. Dopo il rilascio, decidono di non coinvolgere la famiglia per evitare ritorsioni e invece cercano prove compromettenti contro i due fratelli per presentarle al Procuratore. Intanto, mentre si preparano per la proposta di Fikret, sorge un imprevisto: Fikret è introvabile. Sermin, furiosa per il ritardo della famiglia dello sposo, scoppia una lite con Betul. Alla fine, Cetin trova Fikret e lo persuade a prendersi le sue responsabilità.

Dopo la proposta, Sermin desidera organizzare una festa di fidanzamento per dimostrare la felicità dei futuri sposi. Tuttavia, Fikret, innamorato di Zuleyha, non è entusiasta di sposare Betul. Poco dopo, Abdulkadir ordina a Vahap di tornare a Izmir, ritenendo che le sue azioni abbiano compromesso la loro alleanza con Hakan-Mehmet. La festa di fidanzamento è un successo, ma Vahap fa irruzione nella tenuta degli Yaman, creando tensioni. Durante la festa, ladri si introducono a villa Yaman e feriscono Gaffur. Zuleyha, Hakan-Mehmet, Cetin e Gulten si recano in ospedale per verificare le condizioni di Gaffur, che fortunatamente ha subito solo ferite lievi. Successivamente, Fikret e Lutfiye si recano a villa Yaman dove Zuleyha e Hakan-Mehmet coordinano la situazione con la polizia.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 28 gennaio al 3 febbraio)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5, domenica 28 gennaio e giovedì 1° febbraio dalle 21.20; e da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio dalle 14.10 (giovedì l'appuntamento è quindi doppio). Gli episodi della soap sono inoltre visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

