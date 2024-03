Leggiamo cosa accade nelle nuove puntate di “Terra amara”, la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 4 a sabato 9 marzo 2024 delle 14.10, e venerdì 8 anche in prima serata tv, dalle 21.20. Tra i tanti colpi di scena spicca la scoperta di Zuleyha circa la verà identità di Mehmet Kara. La protagonista denuncia l'uomo e lo fa arrestare, con l'intento di allontanarlo per sempre dalla sua vita.

Terra amara: le anticipazioni dal 4 al 9 marzo 2024

Fikret e Cetin, intrappolati in Libano a causa della guerra civile, affrontano gravi peripezie durante il tentativo di raggiungere l'ambasciata. Durante la fuga, Fikret viene ferito e soccorso da Hakan, che lo porta in ospedale. Lutfiye e Zuleyha sono angosciate dalle notizie sulla guerra civile e temono per la sicurezza di Fikret e Cetin.

Grazie all'aiuto di Hakan, Fikret e Cetin riescono a tornare a Cukurova. Fikret rivela a Zuleyha una sconvolgente verità su Mehmet Kara, ma l'arrivo di Abdulkadir guasta i piani. Betul cerca un riavvicinamento con sua madre, ma viene cacciata di casa da Sermin.

Colak e Abdulkadir si trovano in competizione per un importante appalto, con entrambi che cercano di assicurarsi il risultato a tutti i costi. , Zuleyha e Colak si preparano per la gara d'appalto del Ministero della Difesa, ma un'imprevista interferenza mina i loro piani. L'azienda vincitrice della gara di appalto è annunciata, portando gioia a Cukurova ma delusione a Colak. Intanto, le tensioni tra Gaffur e Rasit persistono, mentre il coinvolgimento di Cevriye inizia a sollevare sospetti.

La scoperta, attraverso Luftiye, della verità riguardante l'identità di Mehmet mette Zuleyha in uno stato di shock. La protagonista denuncia Hakan, che viene poi arrestato; la donna chiede inoltre scusa ai suoi dipendenti per essere stata fregata dell’uomo che stava per sposare.

Abdulkadir, intanto, capisce di provare forti sentimenti per Betul, anche se l madre di quest'ultima le consiglia di sposare Colak. Le rivelazioni su Hakan scuotono profondamente Zuleyha e mettono in discussione le fondamenta della sua vita. Fikret comincia ad avere dubbi sul ruolo di Hakan e inizia a sospettare delle sue reali intenzioni, pensando che l'uomo possa essere un collaboratore del governo.

Hakan viene improvvisamente scagionato da accuse grazie a documenti inviati da Gungor alla procura di Cukurova, mentre a villa Yaman le tensioni tra Cevriye e Fadik raggiungono livelli sempre più alti.

Zuleyha decide di allontanare definitivamente dalla sua vita e dall'azienda Hakan/Mehmet Kara. Quando Abdulkadir dichiara il suo amore a Betul, lei si trova costretta a mentire per poter trascorrere del tempo con lui. Betul tenta di allontanarsi da Colak e promette di Abdulkadir di lasciarlo quanto prima.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 4 al 9 marzo)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5, giovedì e venerdì dalle 21.20; e da lunedì a sabato dalle 14.10 (giovedì e venerdì gli appuntamenti sono dunque doppi). Gli episodi della soap sono inoltre visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

