Dopo le settimane festive che ne hanno ridotto all'osso la messa in onda, l'amatissima soap opera turca “Terra amara” torna a pieno regime su Canale 5, in onda domenica 7 dalle 21.20 per il daytime, e da lunedì 8 a sabato 13 gennaio, dalle 14.10, nella consueta fascia pomeridiana. I colpi di scena non mancheranno.

Terra amara: le anticipazioni dal 7 al 13 gennaio 2024

Quando Hakan apprende della morte accidentale del fratello, interviene per salvare Fekeli simulando un incidente stradale. Il giorno successivo, Zuleyha riceve un pacco da parte di Demir, contenente l'anello e un messaggio rassicurante sulla sua situazione. Fikret nota il francobollo dalla Siria e parte per Laudicea con Cetin, cercando aiuto da Sahap. Alla tenuta, si organizzano i preparativi per la cerimonia di circoncisione dei bambini meno fortunati. Hakan chiede a Zuleyha un contributo finanziario per l'evento, mentre Saniye e Lutfiye si confrontano con Sermin sulle intenzioni della donna. Betul cerca di influenzare Zuleyha contro Ercan, l'impiegato fidato.

Durante la cerimonia di circoncisione, Gaffur e Rasit ubriachi vengono puniti da Saniye. Zuleyha, nel suo discorso, ringrazia Hakan, presentandolo come signor Mehmet, ma Demir non viene menzionato. Hakan, fingendosi Mehmet Kara, continua a guadagnare la simpatia di Cukurova. La relazione tra Zuleyha e Fikret diventa oggetto di pettegolezzi, portando Lutfiye a chiedere a Fekeli di lasciare villa Yaman. Nel frattempo, Fikret e Cetin, in Siria, sperano di trovare Demir, ma Sahap rivela che la lettera non è stata spedita da lì, convincendoli che Demir è stato rapito.

Fekeli, sospettando di Mehmet Kara, minaccia Abdulkadir. Non si hanno più notizie di Fekeli, e Lutfiye teme per la sua sicurezza. Zuleyha partecipa a una cena della Camera degli Esportatori, ma Betul non è invitata. Nel frattempo, Gaffur e Rasit trovano il corpo di Fekeli, e in ospedale, Aykut conferma la morte per infarto. Zuleyha scopre che Fikret ha dimostrato che Demir non è mai stato in Siria. Hakan convince il procuratore a rilasciare Fikret, che apprende della morte dello zio.

Fekeli è dichiarato morto, ma Lutfiye e Zuleyha nutrono dubbi sulla sua reale dipartita. Fikret sospetta di Hakan e non accetta il tempo che passa con Zuleyha. Mentre Hakan e Zuleyha visitano l'aranceto, Fikret li affronta, ma Zuleyha lo prega di evitare problemi. Fikret cerca di scusarsi con Zuleyha, ma la discussione persiste.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 7 al 13 gennaio 2024)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5, domenica 7 dalle 21.20 e da lunedì 8 a sabato 13 gennaio dalle 14.10 Gli episodi della soap sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

