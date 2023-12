Terra amara, stasera in tv: le anticipazioni del 3 dicembre 2023

Fikret torna a casa e svela la sua relazione con Umit a Mujgan; per ripicca la dottoressa si rivolge a Zuleyha per metterla in guardia sulla minaccia che Umit rappresenta per il suo matrimonio, fornendole prove fotografiche della relazione extraconiugale tra Umit e Demir. Tuttavia, Zuleyha la sorprende confessando di essere già a conoscenza di questa relazione e di aver già perdonato Demir. Questa rivelazione, in realtà, colpisce profondamente Zuleyha, che non era a conoscenza di tale tradimento.

Sevda è preoccupata per sua figlia, attualmente ricoverata in ospedale. Nel tentativo di ristabilire un legame con lei, decide di farle una telefonata. Tuttavia, l'intera conversazione viene ascoltata da Sermin, che, avendo percepito un legame più profondo tra le due di quanto si potesse immaginare, informa immediatamente Fusun di questa scoperta.Nel frattempo, Fikret e Mujgan decidono di separarsi, mentre un individuo che ha assistito a Sevda e all'ex sarta seppellire un cadavere viene assunto alla tenuta grazie a Gaffur.

Mujgan, decidendo di non essere più complice nelle azioni di Fikret, informa quest'ultimo della sua decisione. Zuleyha vende (assistita da Sadi) il 25% delle sue azioni dell'azienda per finanziare una nuova vita a Cipro con i suoi figli. Contemporaneamente, Mujgan è pronta a trasferirsi a Istanbul insieme al piccolo Kerem Ali, attratta da un'opportunità di lavoro prestigiosa offerta dal dottor Metin. Fikret, tuttavia, decide di presentarsi all'aeroporto per chiederle di sposarlo. Anche Demir, pentito delle sue azioni, si lancia in aeroporto per fermare la partenza di Zuleyha. Mentre Fikret chiede a Fekeli e Lutfiye la mano di Mujgan, la radio trasmette una tagica e sconvolgente notizia.