The Voice Generations, Loredana Bertè blocca a tradimento D'Alessio: "Gigi, non ti scomodare..."

A "The Voice Generations", in onda venerdì 12 aprile su Rai1, arrivano Lilla e Ornella, rispettivamente madre - ha lavorato come vocalist per 10 anni a Sanremo - e figlia, la cui passione per il canto le ha portate a confrontarsi insieme sul palco del talent show condotto da Antonella Clerici, affiancata da una giuria composta da Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino. Le due donne sono legate da un amore molto profondo, anche se qualche lite non manca mai (come in tutte le coppie, di qualsiasi amore si tratti). Lilla e Ornella si esibiscono sul palco cantando a gran voce sulle note di "How Deep Is Your Love" dei Bee Gees, convincendo così tutti i coach, giratisi l'uno dopo l'altro a distanza di pochi secondi sentendo le due potenti voci amalgamarsi perfettamente l'una con l'altra.

La scelta

Applausi del pubblico e dei coach per le due donne che, una volta terminata l'esibizione, si abbracciano mettendo a nudo tutto il loro amore reciproco e ricevono tutta una serie di apprezzamenti, in particolare da Loredana Bertè, che richiama la loro attenzione: "Belle, sono qua. Voi siete sempre così affiatate? Oppure ogni tanto mamma rompe?". "Più che ogni tanto", risponde Ornella, con Lilla che aggiunge: "Mamma rompe, però stiamo bene insieme quando cantiamo". Loredana vuole saperne di più e quindi la figlia la accontenta: "Guarda, mi chiama ventimila volte al giorno. Mi chiede se ho mangiato, che ho fatto, dove sto andando...". Arisa commenta: "Ti ama", mentre Clementino fa una battuta: "Pure Gigi mi chiama 20 volte al giorno per sapere se ho mangiato". Non manca l'intervento del musicista: "Complimenti perché col tempo facevate ciò che volevate fare: anticipavate, poi andavate in ritardo. Eravate un solo corpo e un'anima". Le sue parole emozionano Lilla che dichiara: "È il complimento più bello che abbiamo ricevuto".

Le arringhe

Loredana Bertè sembra avere fretta: "Avete detto quello che volevate dire e ora andiamo alle arringhe. Siete state una bomba. Brave, insieme siete come gli ingredienti della cheesecake perfetta. Venite nella premiata pasticceria Bertè". Dopo il siparietto di Clementino, le cui arringhe sono sempre abbastanza divertenti perché insolite, Arisa si arrabbia con Clementino, dicendo: "Ma perché oggi ce l'hai con me?". A questo punto il rapper va a sedersi vicino a lei finché non finisce di parlare ("Mi viene da ringraziarvi e basta", dice Arisa alle due donne), mentre Loredana blocca subito Gigi D'Alessio: "Non ti scomodare...".

Il cantante ci resta molto male quando sente la sua sedia girarsi e rimane senza parole, anche visto le forti emozioni provate ascoltandole poco tempo prima. Come ricorda Clementino, è stato lui il primo a schiacciare il pulsante contro Loredana, con reazione da arrabbiata ("Chi mi ha bloccata?", con tanto di "mani alzate" sul diretto interessato prima di aggiungere: "Se mi volete bene non scegliete Gigi"), quindi perché sorprendersi? Ormai sappiamo che i due sono soliti bloccarsi l'un l'altra e ora la vendetta di Loredana è compiuta, soprattutto dopo che Gigi le ha dato il finto gioco di società "Rosiko" perché ogni volta che la blocca, in ogni edizione di The Voice, diventa furiosa. In seguito l'artista fa notare a Ornella e Lilla di aver usato l'unico blocco a sua disposizione solo per loro e di essere disposta a "picchiare tutti quanti". Alla fine la madre cede alla figlia la responsabilità di scegliere il loro coach e la giovane decide di andare nella squadra di quest'ultima citando una sua canzone: "Io sono figlia di Lilla ma anche figlia di Loredana".