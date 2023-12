The Voice Kids, Alice conquista Arisa che si gioca il super pass (e fa infuriare la Bertè)

La giovane Alice, tredicenne di Lecce, con la sua voce delicata e intensa si presenta alle Blind Auditions di The Voice Kids sottolineando in ogni modo che non è abituata al palcoscenico, perché è particolarmente timida, eppure, come intona il brano che ha portato nello studio del talent per giovanissime voci condotto da Antonella Clerici, si crea un’atmosfera magica e il suo talento viene immediatamente notato dai giudici. Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa, si girano uno dopo l’altro, colpiti dall’esecuzione della ragazza del brano Se Piovesse il tuo nome di Elisa e Calcutta. Nonostante l’emozione infatti, questa ragazza arriva al cuore di chi la deve giudicare e in particolare conquista senza riserve uno dei quattro artisti che quest’anno rivestono il ruolo di coach nel programma di Rai Uno. I primi a girarsi, praticamente dopo le prime note, sono Clementino e Loredana Bertè, alla fine della prima strofa si gira Gigi D’Alessio, ma è l’ultima a girarsi a conquistare questa bella voce per la sua squadra. E lo fa usando uno dei nuovi strumenti messi a disposizione dei giudici per la selezione dei loro giovani cantanti quest’anno.

Arisa infatti, voltando la sua poltrona rossa, usa il super pass, proiettando la bravissima Alice direttamente in finale come componente della sua squadra, suscitando l’entusiasmo della conduttrice che spiega ciò che sta accadendo agli emozionantissimi mamma e papà. Arisa è visibilmente soddisfatta della sua scelta, ma uno dei suoi colleghi invece non la prende proprio benissimo. Loredana Bertè infatti esclama subito: “Arisa sei ingorda!”. E poi, a bocce ferme, chiarisce il concetto: “La volevo io, mi ero girata apposta!”. La grande fiducia di Arisa in Alice sembra quindi ben riposta, a giudicare anche dalle reazioni degli altri artisti-coach che di talento, come stanno anche dimostrando durante la trasmissione, se ne intendono e sono in grado di riconoscerlo dopo pochi secondi di esibizione. Vedremo quanta strada farà poi in finale questa giovane cantante che si ispira a Billie Ellish.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="it" dir="ltr">Dietro quella timidezza c’è un talento enorme, Alice si aggiudica il SUPERPASS di <a href="https://twitter.com/ARISA_OFFICIAL?ref_src=twsrc%5Etfw">@ARISA_OFFICIAL</a> con “Se Piovesse Il Tuo Nome” di <a href="https://twitter.com/elisatoffoli?ref_src=twsrc%5Etfw">@elisatoffoli</a> e va direttamente in FINALE! ⭐️ <br> <a href="https://twitter.com/hashtag/TheVoiceKidsIt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TheVoiceKidsIt</a> <a href="https://t.co/sHcFYUevrU">pic.twitter.com/sHcFYUevrU</a></p>— The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) <a href="https://twitter.com/THEVOICE_ITALY/status/1733232819088822666?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>