The Voice Kids 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Dopo il debutto della scorsa settimana torna oggi, venerdì 1° dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1 la seconda edizione di "The Voice Kids". Con questa seconda puntata stagionale prosegue la fase delle Blind Auditions: quali giovanissimi talenti (si va dai 7 ai 14 anni) sceglierà la giuria composta da Arisa, Loredana Berte, Clementino e Gigi D'Alessio? Padrone di casa del programma è come sempre Antonella Clerici.

Dove eravamo rimasti

La prima puntata delle Blind Auditions di “The Voice Kids”, condotta da Antonella Clerici e con i coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa, è stata un concentrato di emozioni. Tra i momenti salienti, l'episodio che ha visto la proclamazione della prima finalista, Lulù, che ha ottenuto il Super Pass da Gigi D'Alessio dopo una straordinaria esibizione su "Hello" di Adele. Durante la serata, Loredana Bertè e Arisa hanno regalato al pubblico un coinvolgente duetto con "La notte". Dopo la prima tappa abbiamo una griglia così composta:

Arisa: Amelie e Emilia

Loredana Bertè: Yari e Valentina

Clementino: Alex, Teresa, Giulia ed Emma

Gigi D'Alessio: Giuseppe e Lulù

The Voice Kids – Anticipazioni seconda puntata

Ma cosa accadrà nella seconda delle tre sessioni di Blind Auditions di "The Voice Kids". I nomi degli aspiranti concorrenti sono ovviamente Top Secret, e lo svolgimento riprende quello del primo appuntamento: durante queste audizioni al buio, i coach ascolteranno i giovani concorrenti con le spalle voltate, basando la loro scelta esclusivamente sulla voce. Solo se un coach si volterà, potrà aggiudicarsi il concorrente nella propria squadra. Se più coach si interessano allo stesso concorrente, sarà quest'ultimo a decidere a quale coach affidarsi.

In questa edizione, ogni coach avrà a disposizione due nuovi strumenti: il "Super Pass", che permette di garantire a un concorrente particolarmente talentuoso l'accesso diretto alla finale, e il "Super Blocco", che consente a un coach di impedire a un altro di scegliere un determinato concorrente. La scorsa settimana abbiamo, ad esempio, visto una Loredana Bertè incavolata per un blocco attuato ai suoi danni da Gigi D'Alessio.

Al termine delle tre puntate delle Blind Auditions, ogni coach formerà una squadra composta da sette concorrenti. Sei di loro si sfideranno nelle puntate successive per guadagnarsi un posto in finale, mentre uno avrà l'opportunità di accedere direttamente grazie al "Super Pass". Nel gran finale, in onda venerdì 22 dicembre su Rai1, i tre migliori concorrenti di ciascun team si esibiranno, e il pubblico in studio decreterà il vincitore della seconda edizione di "The Voice Kids".

"The Voice Kids è un programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, con la regia di Sergio Colabona. "

Dove vedere The Voice Kids in tv e in streaming (1° dicembre 2023)

La seconda puntata di "The Voice Kids" va in onda oggi, 1° dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi dello show sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV