The Voice Kids 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Dopo le prime due puntate torna oggi, venerdì 8 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1 la seconda edizione di "The Voice Kids". Questo terzo appuntamento stagionale segna l'ultimo atto delle Blind Auditions: i team composti da Arisa, Loredana Berte, Clementino e Gigi D'Alessio si contenderanno gli ultimi talenti in vista della volata finale. A condurre la serata è, come di consueto, Antonella Clerici.

Dove eravamo rimasti

Prima di dedicarci alla terza e ultima puntata delle Blind Audition, è d'obbligo fare un riassunto dello stato attuale dei vari team. Ad oggi le squadre dei coach sono così composte:

Arisa: Emma, Martina, Elisa si aggiungono a Amelie e Emilia

Loredana Bertè: Desiree, Giacomo, Yari e Valentina

Clementino: Simone, Rita, Federico, Alex, Teresa, Giulia ed Emma.

Gigi D’Alessio: Graziano, Luigi, Giuseppe e Lulù

The Voice Kids – Anticipazioni terza puntata

Terzo atto di "The Voice Kids", la versione junior del celebre talent show che celebra le giovani voci del nostro paese tra i 7 e i 14 anni. Nell'odierna puntata va in scena l'ultima sessione delle "Blind Auditions", le audizioni al buio che costituiscono il marchio distintivo del programma condotto da Antonella Clerici. Come consuetudine, i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, mantenendo le spalle rivolte, ascolteranno attentamente i giovani concorrenti, concentrandosi esclusivamente sulla loro voce la capacità di conquistarli. Ricordiamo che i nomi dei piccoli partecipanti alla serata sono ancora top secret, e le voci tutte da scoprire.

In questa edizione, ciascun coach dispone di due nuovi strumenti nel processo di selezione: il “Super Pass”, che consente l'accesso diretto alla finale, e il “Super Blocco”, un'arma strategica per impedire a un collega coach di scegliere un particolare concorrente.

Al termine delle audizioni, ogni coach avrà una squadra composta da sette talentuosi concorrenti. Sei di essi si contenderanno un posto in finale nelle sfide della puntata successiva, mentre uno sarà promosso direttamente in finale grazie al “Super Pass”. Nella finale, in onda venerdì 22 dicembre, tre giovani concorrenti per ciascun team si esibiranno, e sarà il pubblico presente in studio a decretare il vincitore della seconda edizione di "The Voice Kids".

Dove vedere The Voice Kids in tv e in streaming (8 dicembre 2023)

La terza puntata di "The Voice Kids" va in onda oggi, 8 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi dello show sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

