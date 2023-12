The Voice Kids concorrenti e squadre, il riassunto della terza puntata di Blind Auditions

Una serata di piccole ma grandi voci e di emozioni, quella andata in onda su Rai Uno con la terza puntata di The Voice Kids. Venerdì 8 dicembre, nella trasmissione condotta da Antonella Clerici, i quattro coach Arisa, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, hanno continuato a selezionare i cantanti delle loro squadre attraverso il meccanismo delle Blind Auditions. La prima a completare il proprio team è Arisa, che si gioca il superpass e si assicura a (mandandola direttamente in finale) la voce cristallina della timidissima Alice, 12enne salentina che ha conquistato il cuore di tutti intonando "Se piovesse il tuo nome" di Elisa e Calcurra. Michele, 11 anni, il piccolo Lucio Battisti di Melecucco in Calabria, è un concentrato di talento e simpatia ed l’ultimo dei cantanti della sua squadra,.

Angelica che canta Mara Sattei e poi si commuove tantissimo. sceglie di essere guidata nel suo percorso da Gigi D’Alessio, che questa sera si assicura anche la voce di Mirko, con cui prova un duetto su La Voce del Silenzio di Massimo Ranieri. Lascia i coach letteralmente senza parole la piccola Nicole, uno scricciolo da cui esce una voce potentissima che sfrutta portando sul palco niente meno che una canzone di Shirley Bassey che innamora Loredana Bertè. Emmanuele, 7 anni, suona la tamorra ed è super fan di Clementino, anche perché arriva dal suo stesso paese, Nola. E quando il rapper, già girato sulla sua poltrona rossa, lo viene a sapere, rompe gli indugi: lo prende in squadra e poi insiste per fare un pezzo insieme, ovviamente uno suo: Cose Cose. Gabriele, 12 anni, di Roma, cantante e ballerin,o finisce nella squadra di Loredana Bertè e canta in duetto con la sua coach“Non ti dico no”. Mattia, che canta per la radio dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova che anche lui frequenta per un problema, emoziona tutti con la sua storia, ma non riesce a trovare posto in nessuna squadra. Ma lui ha già vinto, solo per essersi esibito: “Per me è una vittoria partecipare a The Voice Kids, e mandare il messaggio di non arrendersi perché tutto è possibile”. Sara, dalla Calabria, 13 anni, lascia tutti a bocca aperta e la sue esibizione si conclude con un diluvio di commenti ammirati:“Sei un portento!” “Perfetta, straordinaria, bravissima!”. Finisce nella squadra di Gigi D’Alessio. Giada, 13 anni, è l’ultima cantante della squadra di Loredana Bertè, e con lei le Blind Auditions si chiudono.

Le squadre di The Voice Kids 2

Ed ecco quindi, al termine della terza puntata di The Voice Kids, le squadre complete alla fine delle Blind Auditions:

Arisa: Alice e Michele si aggiungono a Emma, Martina, Elisa, Amelie e Emilia

Clementino: Emmenuele, rapper e compaesano di 7 anni, si aggiunge a Simone , Rita (Super Pass), Federico, Alex, Teresa, Giulia ed Emma.

Gigi D’Alessio: Sara, Angelica, Mirko si uniscono a Graziano, Luigi, Giuseppe, Lulù