The Voice Senior: entra anche l’autore Danilo Amerio, il rockettaro Red (con Clementino) fa impazzire Loredana Bertè

Grandi voci anche nella terza serata di blind auditions di The Voice Senior. A incantare tutti e quattro i coach nella puntata del talent di Rai Uno guidato da Antonella Clerici di venerdì 1 marzo è anche un professionista della musica. Danilo Amerio , 60 anni, non fa in tempo a intonare le prime note di Scrivimi di Nino Buonocore che Gigi D'Alessio e Arisa hanno già voltato le loro sedie, seguiti a ruota da Clementino e Loredana Bertè. E Gigi esclama: "Lo conosco a lui!" In effetti, Danilo ha scritto di centinaia di testi, tra cui quello di Donna con te e quando si presenta e dice il suo nome, anche Clementino si ricorda di lui e anche Arisa e la Bertè. Lui sceglie il team di Gigi D'Alessio.

La conduttrice poi introduce un bel duetto tra coach: Gigi D’Alessio al piano canta con Arisa Un lunga storia d’amore di Gino Paoli: una grande canzone per due grandi voci.

Si continua poi con gli aspiranti concorrenti e nello studio di The Voice arriva Sandro Bartolini, detto Red, 68 anni, veneziano, canta i Led Zeppelin con una grande grinta e una voce potente e graffiante, davvero notevole. Ovviamente davanti a tanta energia rock la prima a girarsi è Loredana Bertè, seguita da Clementino che però viene bloccato proprio dalla collega dai capelli blu, seguiti da Arisa e da D’Alessio. Clementino è talmente amareggiato dall’essere stato bloccato che gli chiede un sorprendente duetto sui Guns ‘N Roses. Il rapper si mette alla chitarra e i due iniziano a cantare Knocking on heaven’s door nella versione della band di Axl Rose e la Bertè è più stupita dal collega, in un’inedita versione rock, che dal talentuoso concorrente: “Però è bravo Clementino!” Alla fine del duetto Red sceglie Loredana, svelando: “Sono un tuo fan da sempre!”

Rosanna Chirico di Trapani, è un’insegnante di fitness musicale. Ha 61 anni e ha iniziato a cantare solo 7 anni fa. Ha deciso di partecipare alle blind auditions superando la sua timidezza. Canta Il tuo bacio è come un rock ma non si gira nessuno. Ci prova a convincere i quattro coach anche Massimo Malfatti, 62 anni, che canta per sostenere la compagnia di una vita, Marlene, nel suo percorso con la malattia. Canta, chitarra e voce, una canzone di Paolo Nutini. Ha una bellissima voce che convince tutti e quattro i giudici a girarsi, con Clementino che sottolinea: “Sembra il cantante dei Rem: bravo!”, mentre Arisa dice: “Mi sembrava di sentire Tracy Chapman!” Lui sceglie però Gigi D’Alessio.