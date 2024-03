The Voice Senior, Gigi D'Alessio conduttore di Sanremo: parla il "libro delle risposte". Poi Loredana Bertè critica l'ex marito

Nel corso della quarta puntata di The Voice Senior, in onda venerdì 8 marzo su Rai1 e condotta da Antonella Clerici, si parla un po' di tutto, ma due eventi richiedono una maggiore attenzione e riguardano due argomenti che negli ultimi tempi sono diventati interessanti agli occhi del grande pubblico: uno vede protagonista Gigi D'Alessio, tra i possibili conduttori della prossima edizione di Sanremo, mentre il secondo riguarda entrambi gli ex mariti di Loredana Bertè.

Gigi D'Alessio a Sanremo

Quando sul palco di The Voice Senior si esibisce Marida Semiglia con "Testarda io" di Iva Zanicchi, scopriamo che la concorrente, scelta da Arisa - l'unica a girarsi dopo la performance -, ha cantato negli stabilimenti balneari di Sanremo. Clementino prende la parola: "Guarda che cosa strana: tu vieni qui da Sanremo, canti e si gira un'artista che ha vinto Sanremo. È tutto collegato". Lei confessa di esserne felice: "Era un sogno". Nel momento in cui la concorrente esce dallo studio, un uomo dal pubblico chiede ad Arisa di porre una nuova domanda al "libro delle risposte", ovvero: "Il Maestro Gigi D'Alessio condurrà il Festival di Sanremo?" La risposta è eclatante: "Sii paziente". A dire la sua sulla questione ci pensa Clementino: "Devi aspettare, con la pazienza si arriva ovunque". Chissà, magari sarà di buon auspicio per il noto artista napoletano.

Loredana Bertè e gli ex mariti

Di recente Loredana Bertè ha dichiarato che avrebbe voluto partecipare all'Eurovision in Svezia per rompere i cogli*ni all'ex marito Bjorn Borg. Ora si torna a parlare della vita privata della cantante ma in maniera più scherzosa. Dopo l'esibizione di Michele Ciuffreda sulle note di "Tutto quello che un uomo" di Sergio Cammariere (l'uomo è alla sua seconda chance, anche se non riesce a convincere i coach), Arisa chiede alla Bertè: "Tu risposeresti due volte lo stesso marito?" La diretta interessata ribatte senza mezzi termini: "Col cavolo. Due mariti, due divorzi". Clementino domanda: "Hai sposato un tennista, e poi?" L'artista risponde: "E un altro miliardario. Chissà perché i miliardari non hanno mai gli spicci per pagare il taxi". Al suo quesito trova risposta il rapper: "Più hanno i soldi, più non li vogliono cacciare".