The Voice Senior: Loredana Bertè inganna Clementino, Arisa ipnotizza concorrenti e coach

Durante la finale di The Voice Senior, in onda venerdì 5 aprile su Rai1 e condotta da Antonella Clerici, arriva un momento tutto dedicato al libretto rosso che da quattro edizioni Loredana Bertè porta con sé, annotando tutto ciò che accade nel corso delle puntate del programma. Gli altri coach, così come la conduttrice, da sempre sono curiosi di sapere cosa scrive l'artista in quel quaderno tenuto come una reliquia dalla diretta interessata.

Cosa è successo

Prima di scoprire che i coach si sono attivati per rubare il libretto rosso di Loredana, Antonella Clerici manda una clip che mostra alcuni dei momenti che hanno visto la cantante e l'oggetto in questione protagonisti del programma, tra cui quello in cui la conduttrice ha provato ad avvicinarsi ad esso invano, perché la Bertè l'ha subito bloccata: "È il mio tesoro" (con lo stesso timbro di voce che sentiamo ne "Il Signore degli Anelli"). A questo punto viene svelato un altro retroscena degli ultimi giorni: i tre coach - Clementino, Gigi D'Alessio e Arisa - si sono organizzati per recuperare il blocchetto e leggerne il contenuto.

Il rapper è entrato nel camerino di Loredana in sua assenza e lo ha preso senza farsi vedere da nessuno e senza dirle niente fino alla finale, che si sta svolgendo in diretta. Quest'ultima, però, non è certo una sprovveduta: veniamo a sapere infatti che aveva sostituito il suo libretto originale con un fake, quello che adesso è nelle mani di Clementino, il quale afferma: "Ho sbagliato..." È chiaro, quindi (e per fortuna), che non c'era l'intenzione di "frugare" veramente tra i pensieri della cantante. Si tratta solo di una gag.

Arisa ipnotica

Nel corso delle Blind Audition Arisa ha conquistato molti concorrenti, alcuni entrati nella sua squadra senza nemmeno bisogno di ascoltare le arringhe dei coach. Per tale motivo Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè sostengono che Arisa abbia il potere di ipnotizzare tutti, i fan e loro. Quando termina il video in cui tutti i coach svelano quanto già detto e la camera da presa torna in studio, vediamo tutti indossare gli occhiali da sole per difendersi dalla "magia" della cantante: "Io gli occhiali li metto per non essere ipnotizzata da lei", commenta Loredana.

Arisa ha un segreto per attirare a sè i concorrenti, ora siamo anche noi ipnotizzati! 😵‍💫#TheVoiceSenior #davedere pic.twitter.com/1n8cgcVpdt — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 5, 2024