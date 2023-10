"Tutti giocano a Reazione a Catena", stasera in tv la seconda puntata vip: tutti gli ospiti

Rai 1 trasmette oggi, sabato 7 ottobre 2023, dalle 21.25, la seconda e ultima puntata di "Tutti giocano a Reazione a Catena": passando per tale occasione dal preserale alla prima serata della rete, Marco Liorni ospita alcuni personaggi famosi, che si mettono in gioco per nobili intenti benefici.

Tutti giocano a Reazione a Catena: le anticipazioni

"Reazione a Catena" torna oggi in prima serata su Rai 1 per il secondo e ultimo appuntamento dei suoi speciali benefici. Protagonisti del celebre game show sono alcune celebrità, accolte in studio da Marco Liorni e pronti a testare la padronanza della lingua italiana, accompagnati da amici o parenti, Oltre alle sfide tradizionali per queste due serate sono state introdotte nuove prove,nelle quali le parole continuano ad avere assoluta predominanza, con le tantissime sfumature e le molte associazioni che hanno l'opportunità di “incatenare”. In ciascuna delle due serate ritroviamo quattro squadre, composte da personaggi famosi presso il grande pubblico, accompagnate per tale circostanza da loro parenti o amici. Le squadre dovranno dimostrarsi coordinate, precise e veloci. Per arricchire il gioco, ritroveremo inoltre alcune dei team più brillanti di questa stagione dello show, che contribuiranno alla vittoria di montepremi da devolvere in beneficenza. Nel secondo speciale, in onda oggi, 7 ottobre, vedremo mettersi in gioco: Adriano Panatta con la moglie Anna e il fratello Claudio; Simona Izzo con le sorelle Rossella e Fiamma; gli attori della soap di casa nostra "Il Paradiso delle Signore", Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Pietro Genuardi; Valeria Marini con la madre Gianna e il fratello Fabio. A d arricchire ulteriormente la serata vedremo Alex Britti, come ospite musicale e le incursioni comiche di Francesca Manzini. "Reazione a catena" è prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli, in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment Srl, e diretto da Stefano Vicario. I due speciali dal titolo "Tutti giocano a Reazione a Catena" vogliono fare beneficenza attraverso uno spettacolo leggero, divertente ma anche interessante.

Dove vedere Tutti giocano a Reazione a Catena in tv e in streaming

La seconda puntata di "Tutti giocano a Reazione a Catena" va in onda sabato 7 ottobre 2023 su Rai1, a partire dalle 21.30. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.