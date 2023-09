Ulisse - Il piacere della scoperta, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Poche settimane dopo la conclusione di "Noos", erede di "Superquark", Alberto Angela torna oggi, 7 settembre 2023, dalle 21.25, su Rai 1 con una nuova edizione di "Ulisse - Il piacere della scoperta". Viaggi alla ricerca di luoghi di straordinaria bellezza, ma anche intense storie dedicate a personaggi del passato. Leggiamo le anticipazioni della prima puntata stagionale.

"Ulisse - Il piacere della scoperta”: le anticipazioni del 7 settembre

Alberto Angela conduce una nuova edizione del programma da lui ideato insieme a papà Piero, e in onda per anni su Rai 3, fino all'approdo, nel 2018, sul primo canale di casa Rai. La prima puntata stagionale del programma di divulgazione ci porta a Petra, la città dei Nabatei, rimasta nascosta per secoli e riportata alla luce solo all’inizio dell’Ottocento. Il suggestivo viaggio attraversa una gola stretta e alta e raggiunge il Tesoro, un monumento scavato nella roccia, di fronte al quale si trova una vallata in cui era situata la città, con più di ottocento edifici che cambiano colore al tramonto.

Un punto geografico dal fascino inestimabile, dal quale si possono vedere templi, monumenti e palazzi ricavati dalle pareti rocciose. Da Petra giungiamo poi in Giordania, la terra dei Re,dei profeti e dei mercanti, ma anche il luogo in cui - in un tratto del fiume Giordano - fu battezzato Gesù. Ma anche il territorio di Sodoma e Gomorra, affondate nel Mar Morto (una delle attrazioni principali del Paese):. Tuttavia, questo luogo potrebbe scomparire in futuro. Un punto della terra che ci offre la possibilità di conoscere anche la città romana di Jerash, l'arco di Adriano, un santuario con un tempio enorme dedicato ad Artemide e l' Um Ar-Asas, i resti di un castrum romano diventato una città bizantina, in cui sotto la sabbia si celano mosaici preziosi.

Tra le costruzioni chiamate castelli del deserto, una si distingue per la sua forma e per i nudi femminili, proibiti dall’Islam. Si tratta di Amra, un edificio termale di proprietà del califfo di Damasco. La storia della Giordania ha molti personaggi mitici, ma uno è famoso anche nell'intero Occidente, grazie ad un film che ha fatto la storia del cinema: "Lawrence d’Arabia", con la regia di David Lean e un magnifico Peter O'Toole nel ruolo principale. Oltre a essere un deserto, il Wadi Rum è stato per millenni un luogo di passaggio di carovane che hanno lasciato incisioni rupestri.

Nella puntata intervengono il restauratore Franco Sciorilli, che spiega il mosaico di Madaba, la mappa più antica dei luoghi santi, e l’attore Filippo Timi che nel teatro di Jerash recita un brano di una lettera di Seneca a Lucilio.

Dove vedere “Ulisse” in tv e in streaming

La prima puntata stagionale di "Ulisse - Il piacere della scoperta” va in onda oggi, giovedì 7 settembre 2023, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.