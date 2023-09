Ulisse - Il piacere della scoperta: le anticipazioni della puntata di questa sera

Condotta da Alberto Angela, la nuova puntata di "Ulisse - Il piacere della scoperta" va in onda oggi, 28 settembre, dalle 21.30 su Rai 1. Figura centrale della serata è Nerone, tra gli imperatori romani più celebri, controversi e discussi. Lussurioso e spietato e certamente complesso: scopriamo in che modo sarà tratteggiato da Alberto Angela.

"Ulisse - Il piacere della scoperta”: le anticipazioni del 28 settembre

Chi era veramente Nerone? Una domanda tutt'altro che semplice. Alberto Angela proverà a fare luce sulla vita di questo enigmatico imperatore, smontando i molti aspetti oscuri e le notizie fasulle che circolano da secoli. La narrazione di questa sera inizia proprio con la tragedia più famosa del suo regno: il grande incendio di Roma, avvenuto nel luglio del 64 d.C., che ridusse la capitale dell'impero a un cumulo di macerie. Di questo evento - di importanza epocale per l'intero mondo occidentale - si metterà in evidenza il vero ruolo che ebbe Nerone.

Le ricostruzioni grafiche di "Ulisse - Il piacere della scoperta" ci porteranno in diversi luoghi di Roma: dal Circo Massimo al Foro Romano, fino alle rovine di Ostia Antica. L'intento è quello di spiegare il perché gli incendi rappresentassero una minaccia costante nella Roma imperiale.

Il racconto attraversa poi i luoghi che hanno maggiormente segnato la vita di Nerone. Dalla villa imperiale di Anzio - luogo della sua nascita - ai resti sulla collina del Colle Oppio della Domus Aurea, sontuoso palazzo imperiale. Ci spostiamo poi nella Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, costruita sul sito della tomba dell'imperatore.

Alberto Angela svela poi una delle scoperte più interessanti legate a Nerone: un antico teatro privato in cui l'imperatore si esibiva in spettacoli privati. Una struttura che si trovava a breve distanza da San Pietro, nel cortile di Palazzo della Rovere. L'obiettivo si sposta poi sulla Domus Tiberiana, recentemente restaurata e nuovamente accessibile al pubblico.

Il viaggio di questa sera si conclude a Napoli e nelle zone vesuviane, luoghi a cui Nerone era particolarmente legato. La visita comprende: Oplontis, nella villa di Poppea; il Mann (il Museo Archeologico), che conserva numerosi reperti legati alla storia dell'imperatore; l'antico teatro romano di Neapolis, dove si dice che Nerone si esibì pubblicamente per la prima volta.

Dove vedere “Ulisse” in tv e in streaming

La nuova puntata di "Ulisse - Il piacere della scoperta” va in onda oggi, giovedì 28 settembre 2023, su Rai 1 a partire dalle 21.30. Il programma con Alberto Angela è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.