X Factor 2023, stasera in tv i primi Bootcamp: le anticipazioni

Dopo le puntate incentrate sulle audizioni, il quarto appuntamento con "X Factor 2023" inaugura ufficialmente la sfida tra giudici: siamo infatti giunti alla fase dei Bootcamp che, con alcune novità tutte da scoprire, fa scendere in campo ben 48 concorrenti (suddivisi in quattro gruppi da 12): non tutti potranno però accedere al successivo turno. Scopriamo qualcosa in più su questa fase dello show, in onda su Sky Uno da oggi, 5 ottobre 2023, a partire dalle 21.15.

X Factor 2023 – Anticipazioni puntata del 5 ottobre

La competizione di "X Factor" entra nel vivo: la lunga corsa verso la vittoria riguarda da stasera, in prima persona, anche i giudici, che dovranno affrontare la cruciale fase post-Audizioni: quella dei Bootcamp, che presenterà quest'anno una importante novità. I quattro giudici Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan, dovranno costruire le proprie squadre, ma ognuno di loro avrà a disposizione soltanto 5 sedie per i concorrenti che hanno scelto e, in più, avrà anche la possibilità di apportare cambiamenti con gli imprevedibili "switch", decidendo se dare la possibilità a un altro concorrente. Questa fase è carica di tensione sia per i giudici che per gli artisti, poiché ottenere una sedia è solo metà della sfida; dovranno anche sperare di poterla mantenere fino alla fine. I giudici dovranno esaminare i 48 concorrenti che sono passati alle Audizioni, ma qual è la grande novità di cui si parla? Ebbene, per la prima volta nella storia del talent musicale, i giudici sceglieranno personalmente i 12 artisti che faranno parte del loro Bootcamp: campo libero, dunque, alla scelta senza distinzioni tra solisti e band. Ciascun giudice avrà la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ciascuno dei quattro gruppi di artisti inizialmente presenti. In onda questa sera e condotta come sempre da Francesca Michielin, che incontrerà anche gli artisti prima e dopo l'esibizione, la prima delle due puntate dei Bootcamp vede Dargen D’Amico e Fedez riascoltare i 12 concorrenti che hanno scelto; la prossima settimana, giovedì 12, toccherà ad Ambra Angiolini e Morgan.

Dove vedere X Factor 2023 (5 ottobre)

La nuova puntata di X Factor va in onda oggi, 5 ottobre 2023, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Lo show è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go. Tv8 trasmette in chiaro, di mercoledì (dunque sei giorni dopo la messa in onda di Sky) tutte le puntate stagionali del programma.