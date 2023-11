X Factor, spunta il fuorionda della lite tra Morgan e Ambra: volano parole grosse, il video

Morgan resta ancora al centro delle cronache mediatiche all'indomani dell'ultima diretta di X Factor. Del giudice si discute non solo per la battuta a Francesca Michielin su Ivan Graziani ("Ti aspetta Ivan Graziani, di là. Sta parlando con Annalisa", l'ha provocata adducendo alla gaffe sulla morte del cantautore della scorsa settimana), non solo per la discussione con Fedez a cui, a un certo punto, si è rivolto dandogli del "troppo depresso", ma anche per un video che adesso lo mostra litigare animatamente con Ambra durante un fuorionda.

Dopo l'esibizione di Angelica, Ambra ha difeso la sua concorrente dalle critiche di Morgan spiegando le difficoltà fisiche in cui si è trovata ad affrontare la sua esibizione. Ma è stato quando il programma è passato a un RVM degli Stunt Pilots che la discussione si è accesa pesantemente: come si vede dalla registrazione pubblicata da uno spettatore che l'ha pubblicata sui social, Morgan si è alzato e ha mandato a quel paese Ambra (il labiale sembra abbastanza chiaro), poi è ritornato a sedersi quando è arrivato il momento dell'esibizione dal vivo della band.