Morgan, il videomessaggio per Fedez registrato nella notte: "Mio padre per questo si tolse la vita"

Fischi in studio e critiche sui social per Morgan durante l'ultima diretta di X Factor, dovuti allo scambio di battute con Fedez che ha toccato il tema delicato della depressione. "Vuoi farmi da psicologo?", ha chiesto il giudice; "Non sarei in grado", la replica del collega a cui Morgan ha ulteriormente chiesto: "Sei troppo depresso?". La battuta è apparsa piuttosto infelice alla luce delle recenti esternazioni di Fedez sulla questione della salute mentale e ha provocato una serie di commenti da parte degli utenti che hanno portato il nome di Morgan in vetta ai trend di X.

È stato così che Morgan, finita la live del talent di Sky, ha registrato un video per commentare l'accaduto: "C'è stato contrasto e tensione nella puntata, cosa che in tv è normale. Ma non voglio che qualcosa venga percepito come non è", ha esordito su Instgagram il cantautore con un chiaro riferimento allo scambio di battute con Fedez che "si è stranito, offeso". "Ho utilizzato la parola depresso ironicamente più nei miei confronti che nei suoi. La depressione lo conosco bene, ho una lunga storia personale e famigliare. Non volevo offendere nessuno. Mio padre si è tolto la vita nel 1988 per qualcosa che oggi verrebbe chiamata depressione, ma allora essendo la psicologia più arretrata di oggi non c'erano molte cure. Oggi si sarebbe salvato". Poi il commento su quanto accaduto: "Che io abbia detto depressione non è una cosa svilente e negativa perché sono il primo a viverla e a pensare che sia una condizione di sofferenza che c'è latentemente in tutti, uomini e donne che vivono in una dimensione di latente depressione, che c'è sempre. Io sono anche depresso perché sono in una società depressa", ha detto ancora per poi concludere con un messaggio rivolto al collega: "Io offensivo no, rispetto chi ha questa sofferenza. Fedez non volevo offenderti, non è nel mio spirito".