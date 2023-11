X Factor, riassunto quarta puntata live: Selmi e i SickTeens fuori, Morgan a Fedez: “Sei troppo depresso”

Serata intensa quella della quarta puntata del live di X Factor 2023. L’appuntamento odierno con il talent di Sky si è concluso con ben due eliminazioni. L’inizio dello show condotto da Francesca Michielin è stato davvero a razzo, con il pubblico che è stato trasportato in una navicella spaziale per una vertiginosa “giostra”: un momento in cui i cantanti si esibiscono con i loro brani preferiti e dopo il primo blocco arriva già il primo verdetto: a dover uscire è Selmi, della squadra di Morgan.

Ospite del quarto live di X Factor è Annalisa. La cantante regala al pubblico una performance veramente magnetica, con una suggestiva interpretazione della sua super hit Bellissima, eseguita in una inusuale versione piano e voce. Poi passa al nuovo singolo, Euforia, parte del disco E poi siamo finiti nel vortice. Chi si aspettava un confronto diretto con Morgan che un paio di settimane fa aveva criticato il brano più conosciuto della musicista ligure è rimasto deluso, perché dopo la performance, giusto il tempo di due parole di routine sul tour con la conduttrice, e poi si dilegua.

Inizia quindi la seconda manche che ha come tema le car songs, ovvero quelle canzoni perfette per accompagnare un viaggio in auto. I SickTeens del team Morgan hanno cantato Careless Memories dei Duran Duran, Maria Tomba della squadra di Fedez si è esibita con Wake Me Up When September Ends dei Green Day, Settembre della squadra di Dargen D'Amico, con Spaccacuore di Samuele Bersani per Matteo Alieno Ambra ha scelto Il chitarrista di Ivan Graziani. Gli Astromare (Morgan) si sono messi alla prova con la monumentale Good Vibrations dei Beach Boys, Angelica con Ambra ha preparato la sua versione di periferia del brano I’ve Been Loving You Too Long di Otis Redding, per gli Stunt Pilots Dargen D’Amico ha scelto Ironic di Alanis Morissette, Sarafine invece ha interpretato un’intensa versione di Tutto il resto è noia di Franco Califano. Chiude Il Solito Dandy (Dargen) con Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni.

Durante lo scorrere delle esibizioni non mancano ovviamente le polemiche, i commenti positivi e le critiche. Da un bacio piuttosto discusso sui social, quello schioccato da Alex dei SickTeens a Ambra Angiolini, fino a Morgan, piuttosto inquieto sin da inizio serata, che va su tutte le furie dopo l’ultima esibizione, quella de Il Solito Dandy, perché la performance prevede una coreografia che scalda molto il pubblico, un “trucchetto” che, secondo il giudice, è in certo modo scorretto. In occasione di questa discussione esce la frase più infelice di tutta la serata di Morgan che dice a Fedez: “Vuoi farmi da psicologo?”, il cantante risponde: “Non sarei in grado” e Morgan: “Eh no, sei troppo depresso”, battuta che si prende diversi fischi del pubblico. Cosa che non calma il giudice.

A fine serata vanno al ballottaggio Settembre e i SickTeens che si esibiscono per primi con Carless Whisper, mentre il cantante della squadra di Dargen porta un brano di Liberato. A rimanere in gara è Settembre, mentre i SickTeens tornano a casa.