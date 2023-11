X Factor, Fedez e Dargen lanciano frecciatine a Morgan: "Lo saprai in conferenza stampa su WhatsApp"

Durante la prima manche dei Live di X Factor di giovedì 23 novembre, prima puntata senza Morgan seduto al bancone dei giudici, Dargen D'Amico e Fedez non mancano di lanciare frecciatine all'ex giudice del talent show, prendendo di mira la conferenza stampa fatta da quest'ultimo su WhatsApp per spiegare la propria posizione circa il licenziamento da parte di Sky e Fremantle: "Né nella battuta di Ivan Graziani, né in quella del depresso, né nel vaffa ad Ambra ci sono gli estremi per un licenziamento. Credo che ci siano gli estremi per fare cause, ma che caz*o me ne frega di fare causa a questi qua, che tanto rimarranno così per tutta la vita?", aveva detto durante l'incontro con i giornalisti tenutosi il 21 novembre. Ma cosa è successo durante la diretta? C'entra l'esibizione degli Astromare, il duo che in precedenza faceva parte della squadra di Morgan e ora è guidato da Ambra Angiolini.

Le frecciatine

Gli Astromare sono pronti a salire sul palco per suonare un brano a dir poco perfetto, visto soprattutto quanto accaduto nei giorni scorsi, ma prima di esibirsi assistiamo al video che mostra il momento in cui i due musicisti scoprono che Morgan non è più il loro "capitano" e che sarà Ambra Angiolini a prendere il suo posto. In diretta, per presentare il duo, la showgirl ricorda l'espressione che hanno fatto quando l'hanno vista in veste di giudice nella sala prove: "Per me merita la finale…", aggiungendo poi che gli Astromare "hanno scelto il loro brano che un po' dà un senso anche a tutta questa puntata, perché nessuno deve fermare la musica": stiamo parlando di Chi fermerà la musica dei Pooh.

Dopo la performance degli Astromare, Fedez è il primo a prendere la parola: "Avete avuto una settimana complicatissima. Avete portato i Pooh in salsa punk, sarei curioso di sapere cosa ne pensa il vostro ex giudice". Dargen risponde: "Lo saprai domani mattina", e Fedez non perde l'occasione di fare una battuta: "Alle quattro di mattina, in conferenza stampa su WhatsApp". In seguito il rapper si complimenta con i due concorrenti "per lo stoicismo con cui state affrontando le cose", mentre Dargen poco dopo dichiara: "Si sente una certa liberazione in questa esibizione". Insomma, un'altra frecciatina al frontman dei Bluvertigo.

I fuorionda

Ricordiamo che oggi Morgan ha pubblicato un video su Instagram in cui affermava che a X Factor avrebbero mandato in onda dei video di fuorionda per "dipingerlo in maniera negativa". Ciò non avviene, anche se nel filmato volto a ricordare gli eventi accaduti nella scorsa puntata di X Factor la concentrazione è tutta sul diretto interessato e i suoi atteggiamenti nei confronti dei concorrenti e di Ambra, Dargen e Fedez: parolacce, offese agli altri giudici, commenti inappropriati.