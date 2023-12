X Factor, riassunto finale: Fedez augura "tante belle cose" a Morgan, l'omaggio ad Ambra Angiolini

Durante la finale di X Factor ne accadono di cose belle: i finalisti Sarafine (la vincitrice), Maria Tomba, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots danno grande prova di sé durante le tre manche, ovvero il Best Of (i cavalli di battaglia dei concorrenti), i duetti con artisti nazionali o internazionali e gli inediti. Super ospite è Gianni Morandi che a inizio puntata duetta con Francesca Michielin sulle note di Un mondo d'amore e in seguito dice: "Stasera saranno affari dei giudici". In realtà non è così, perché è il pubblico a decretare il vincitore e quindi aggiunge: "Ah, quindi loro tre non contano più nulla". Dargen gli risponde: “Già da qualche puntata". Morandi ride e poi riprende il discorso: "So che non è facile ma questi ragazzi devono tirare fuori tutto senza emozionarsi troppo, però l’emozione ci vuole. Non saprei chi scegliere, i più forti sono arrivati in finale”.

La prima manche

Il meglio de Il solito Dandy: “X Factor per me è stato un po’ un parco giochi dove mettermi in gioco e cambiare”, dice il cantante prima di esibirsi in un medley di Giulia, La canzone dei vecchi amanti e Un’emozione da poco. Il pubblico è in delirio: applaude e urla il suo nome. “Lui potrebbe cantare anche le regole del programma e tutti gli andrebbero dietro”, afferma Ambra. “Per me è un momento di nostalgia istantanea. In te va salvaguardata la tua purezza, tienitela stretta e non fartela toccare da nessuno”, dice Fedez. Dargen commenta: “Vedere che si può fare lo spettacolo restando coerenti con quella che è la tradizione della musica italiana. Questo è un grande messaggio che sta mandando”.

Il meglio di Maria Tomba: la cantante ripropone sul palco Sono un ribelle mamma, You shook me all night long e Always. Dargen ammette: "Ma che felicità essere qui a fare il tifo per te. Riusciamo ad essere felici quando c’è una rappresentazione così intensa". Ambra dichiara: “Penso che Maria sia un esempio del programma. Lei è l'X Factor: è sfacciatamente fragile, seriamente ironica. Ci metti tutti i colori che hai in corpo, mi piace vederla gioire, cantare e soffrire". Fedez conclude: “Non ho nulla da eccepire, non ti sei mai tirata indietro. Io non so come finirà, ma comunque andrà tu sarai lo spirito guida di questa edizione”.

Il meglio degli Stunt Pilots comprende Englishman in New York, How Will I Know e Ain’t No Sunshine. Il cantante del gruppo omaggia Ambra Angiolini e la sua "T'appartengo", indossando un microfono particolare che si lega alla bocca ed è simile a quello usato in passato dalla showgirl. Lei commenta: “Ci avete fatto vedere una band che può portarci in tutta Europa. Grazie per questo omaggio ragazzi. 'T'appartengo' ritorna sempre, a me ha portato molta fortuna e spero la porti anche a voi, perché ve lo meritate". Fedez dà il via ai doppi sensi: “Secondo me è grosso, nell’originale era più piccolo”. “Non è importante se è grosso o piccolino, ma come lo usi!", risponde Dargen. "È stata una buona soluzione per i movimenti, ci siamo ispirati a te”, confessa Lorenzo.

Il meglio di Sarafine prevede il medley di Tutto il resto è noia, L'amour est un Oiseau rebelle (Habanera) e Get up, stand up. “Rifarei tutto quello che ho fatto, tutto”, dice nel video mostrato prima dell’esibizione la cantautrice calabrese. Il pubblico esulta. Dargen afferma: "Che bello sentire il pubblico così caldo per chi ha dimostrato di avere come fonte la produzione musicale", mentre Ambra dice: “Con te riusciamo tutti a provare lo stesso sentimento, la stessa voglia di esserci”, dice Ambra. Fedez chiude: "Sara ha dimostrato di essere la produttrice donna più brava del panorama musicale italiano".

La seconda manche: i duetti

Gli Stunt Pilots si esibiscono con Omar Pedrini: “Ho visto una vera Rock Band in loro", si complimenta Pedrini. “Con pezzi come questo non si bluffa, fa parte della storia del nostro rock. La possibilità di non esserci era quasi scontata, e invece era tutto così vero. Mi avete resa felice. È un pezzo difficile che sa proprio di band che sa suonare". Fedez confessa: “Mi avete fatto emergere dei bei ricordi della mia infanzia e adolescenza" Dargen aggiunge: “Io sento una connessione con loro. Sono veramente fiero dei miei ragazzi".

Il solito Dandy duetta con Francesco Gabbani sulle note di Viceversa, e il vincitore di Sanremo si dice felice dell'esibizione: “Ci accomuna questa spontaneità di cantare in modo istintivo”. Ambra afferma: “È come se girasse ogni volta un piccolo videoclip. Ce la mostra, vedi proprio quello che sta provando lui". Fedez si complimenta sinceramente con Dandy e poi dichiara che "il grazie più grande va alla musica". Dargen chiude: “Hai fatto questo pezzo con Gabbani e sei entrato a giocartela con lui, non è una cosa che si fa tutti i giorni. Non so se ti rendi conto di che percorso hai fatto fino ad oggi. Tirati una pacca sulla spalla".

È la volta di Sarafine che canta insieme agli Ofenbach, i quali la ringraziano a fine esibizione. Dargen dice: “Ha la possibilità davvero di aprirsi, lei può fare ovunque il dj set”. Ambra è d'accordo: “Tu non hai bisogno di duetti. Fai tutto da sola. Abbiamo visto un prolungamento di te stessa". Maria Tomba si esibisce in Pazzeska al fianco di Myss Keta, che confessa di aver trovato in Maria una ragazza con cui sentirsi a proprio agio: "Abbiamo percepito il feeling da quando siamo entrate in studio insieme e ci siamo messe a parlare. Siamo pazze e pazzesche insieme". Dargen commenta: “Risulti sempre credibile. Quindi mi ritengo supporter, fan di Mary". Ambra ammette: “Sembrate della stessa famiglia, siete state fantastiche. Ho visto due artiste affermate contendersi il palco e andare molto d'accordo". A questo punto Fedez confessa di aver immaginato un festone in una casa di cura in cui "partivano le rotule". La Angiolini risponde: "Partono più a noi le rotule", e lui ribatte: “L’unica cosa buona che ho adesso sono proprio quelle, tutto il resto è una mer*a". Il rapper si riferisce ai suoi recenti problemi di salute dovuti in parte a due ulcere.

Fedez contro Morgan e la classifica finale

Dopo il medley di Gianni Morandi criticato dal pubblico social, i 4 finalisti si esibiscono con i loro inediti: Sarafine porta sul palco "Malati di gioia", Maria Tomba canta "Crush",gli Stunt Pilots intonano "Imma Stunt" e Il Solito Dandy si esibisce sulle note di "Solo tu". Prima della proclamazione del vincitore, Dargen saluta Morgan: "Se mi permettono i miei colleghi, se si vogliono accodare, vorrei ringraziare il co-invitato Morgan che non è qui con noi ma è qui con noi. Ha reso questa edizione speciale, divertente, scoppiettante. Avremmo voluto tutti che fosse qui. Ciao Marco". Né la Angiolini né Fedez dicono qualcosa, al che D'Amico lo fa notare: "Non si sono uniti i miei colleghi..." Fedez replica: “Ho fatto un applauso”, e poi aggiunge: “Tante belle cose...”. "Un commento sentito", ironizza Dargen, ma il rapper non ci sta: "Che c'è? Ho detto una cosa bella...". In studio cala il silenzio, ma per fortuna arriva il momento tanto atteso e Francesca Michielin riaccende l'atmosfera. A trionfare nella finale è Sarafine, mentre la giovane Maria si classifica quarta, Dandy terzo e l'unico gruppo in gara secondo.