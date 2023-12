X Factor, Gianni Morandi infiamma il palco ma non convince il pubblico social: la polemica

Gianni Morandi infiamma il palco di X Factor esibendosi durante la finale in un medley di lunga durata, meraviglioso ed energico, partendo sì un po' sottotono per poi esplodere tutto d'un tratto, convincendo il pubblico in studio ma non tutti gli utenti sui social. Eppure il "mito della musica italiana" - così definito da Francesca Michielin - corre da una parte all'altra del palco, blocca tutto improvvisando più volte e dà grande prova di sé, nonostante a fine perfomance si senta forte e chiaro il respiro affannoso. Ricordiamo però che l'artista ha ben 78 anni ed è ancora in grado di fare vero spettacolo.

L'esibizione di Gianni Morandi

Dopo le prime due manche che vedono protagonisti i finalisti Maria Tomba, Il solito Dandy, gli Stunt Pilots e Sarafine, Gianni Morandi sale sul palco di X Factor per esibirsi in un medley dei suoi più grandi successi: Una vita che ti sogno, Se perdo anche te, In ginocchio da te e Apri tutte le porte e Fatti mandare dalla mamma. Non solo, perché quando il suo spazio nel programma sembra finito, l'uomo si scatena sulle note di C'era un ragazzo, Bella signora e Scende la pioggia, tre dei brani più amati del cantante.

Pochi secondi dopo l'inizio di Fatti mandare dalla mamma, il super ospite si ferma all'improvviso e dice: "Non era prevista questa... Ah, era prevista?", e allora riprende a cantare il suo ritornello, questa volta a un ritmo più veloce, quasi frenetico, dimostrando tutta la sua presenza scenica. Anche durante il brano C'era un ragazzo urla: "Stop", ma in seguito prosegue il medley, che pare in realtà dovesse finire con la canzone precedente. Quando è il turno di Bella Signora, pur intonandone solo una brevissima parte, ripete la parola "stop", aggiungendo "Adesso abbiamo finito". Il fiatone si sente, ma in quanto a spettacolo e ai duetti con i giudici durante la performance - il più apprezzato dal pubblico social è quello con Ambra Angiolini - lascia sempre un segno indelebile, tanto che il pubblico in studio gli dedica una standing ovation.

Avvicinandosi a Francesca Michielin, Gianni Morandi dichiara: “Volevo salutarvi e ringraziarti molto. Vi ho regalato minuti extra perché ho visto un pubblico meraviglioso. Devo dire che ho cominciato negli anni '60, ero un ragazzino e l’italia sorrideva ancora. Sono uscite tante canzoni, poi la fortuna mi ha aiutato. Bisogna crederci. Io spero di poter continuare a cantare e andare avanti, ma ora devo fare una cosa.” In seguito l'artista prende un bigliettino e lo legge: c’è scritto "Solite chiacchiere", il titolo della canzone inedita della presentatrice, la quale intona una frase del pezzo in anteprima davanti al super ospite. In realtà la Michielin avrebbe dovuto presentarla in un secondo momento, e in effetti ciò accade a fine puntata, prima della proclamazione del vincitore. “Nella vita posso annoverare uno spoilerone di Gianni Morandi”, commenta la cantante con il sorriso.

I commenti social

Nel corso dell'esibizione di Gianni Morandi non mancano commenti social volti a criticare la sua performance. C'è chi scrive: "Esibizione agghiacciante del Giannone nazionale a X Factor 2023". Qualcun altro pensa che l'ospite avrebbe bisogno di un aiutino - "Date un playback a quest’uomo" - mentre un utente sostiene: "Esibizione improponibile di Morandi, è arrivato purtroppo". E ancora: "Ma voi avete capito le parole cantate da Gianni Morandi?", oppure: "Mi sto preoccupando, vedo Gianni un po’ poco energico rispetto al solito" e "Povero Gianni, poveri noi". Altri utenti invece non la pensano allo stesso modo: "Gianni Morandi coinvolge sia adulti che giovani, è proprio il nonnino più tenero di tutta italia, lo amo". Qualcuno scrive: "Si può votare Gianni Morandi a xfactor come vincitore?". Infine, un utente dice: "Il repertorio di Morandi è una lezione di storia italiana. Fenomeno".