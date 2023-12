X Factor, il riassunto della semifinale: finalisti, eliminati, discussioni ed emozioni

Una semifinale di X Factor ricca di sorprese, quella in onda su Sky Uno e in streaming su Sky Go e Now TV giovedì 30 novembre con la conduzione di Francesca Michielin e una giuria più carica rispetto alla scorsa settimana. Tra piccoli litigi, commenti legati al caso Morgan e performance mozzafiato le emozioni non mancano, se poi aggiungiamo anche la presenza di Emma Marrone come ospite speciale lo spettacolo è servito. Ma vediamo insieme cosa sta accadendo nel corso della semifinale di X Factor, ricordando i momenti più salienti del 30 novembre.

Il riassunto della puntata del 30 novembre di X Factor 2023

Prima manche orchestra: gli Astromare aprono la prima manche della semifinale che sancisce il primo eliminato della serata. Il duo si esibisce sulle note di Everybody Needs Somebody to love dei Blues Brothers con una grinta del tutto inaspettata, tanto che Ambra Angiolini esclama: "È una settimana che stanno con me e guarda cosa ho creato". È la volta de Il Solito Dandy con I giardini di marzo, il celebre brano di Lucio Battisti. Al giovane i complimenti della showgirl: "Un insolito Dandy, perché concentrato in un brano molto complesso e tu non sei svanito per nulla in questo pezzo, nonostante l’orchestra". Pur essendo contento della performance, Fedez commenta: "Dargen mi ha detto che ti ha messo un pelo di autotune. Non ne avevi bisogno". Il giovane ammette di non essere a conoscenza dell'autotune, e Dargen spiega: "Ti ho sottovalutato. Sei veramente oltre le aspettative".

È il turno di Sarafine, la cui esibizione diventa il fulcro di uno scontro tra Fedez, Dargen e Ambra Angiolini. Emma, seduta al bancone insieme ai giudici, dopo il breve dibattito esclama: "Ho paura". Angelica porta sul palco Sally di Vasco Rossi, ma non convince Fedez: "L’emozione che ho provato quando ti ho sentito cantare 'Generale' non l’ho provata stasera". Per Emma invece "c’era talmente tanta verità nelle tue parole che io mi sono sentita rappresentata da te". Gli Stunt Pilots emozionano con la canzone 7 Years di Lukas Graham, ma Fedez è più concentrato a rispondere alle accuse di Morgan sul suo rapporto di collaborazione con Lorenzo, membro del gruppo in questione. I due si conoscevano già prima di X Factor? Il rapper chiarisce la situazione.

Maria Tomba canta Always di Bon Jovi e scoppia a piangere dall'emozione: "La voglio dedicare al mio papà", e poi chiede scusa per le lacrime. Dargen commenta l'esibizione: "Quando dicevo grattare la superficie intendevo proprio questo”, dice riferendosi allo scontro avuto con Fedez una ventina di minuti prima. Ambra aggiunge: "Grazie di esserti svelata così tanto e di averci fatto capire di più chi sei”. L'artista confessa: "Ho fatto vedere un lato che normalmente avevo paura di far emergere. Per tanti anni ho cercato di reprimere quella parte di me, però sono contenta di averla potuta condividere e aver aperto il mio cuore". Infine, Settembre dà prova delle sue capacità sulle note di Bohemian Rhapsody dei Queen. La prima manche si conclude con l'eliminazione degli Astromare.

Emma Marrone: l'artista, seduta al bancone dei giudici per commentare le performance dei concorrenti, resta a X Factor fino alla fine della prima manche per poi esibirsi con un medley dei suoi successi: Mezzo Mondo, Iniziamo dalla fine e Amore Cane ft. Lazza. Prima di lasciare il talent, Emma parla del suo ultimo album e dichiara: "Credo che nella vita bisogna sempre imparare qualcosa in più, anche dagli altri. Con questo disco mi sono messa in discussione. Cercherò di fare sempre meglio, ci sto già lavorando".

Inediti: Maria Tomba è la prima a cantare il suo inedito, Crush, nella seconda manche della semifinale. Poi arriva il turno degli Stunt Pilots con Imma Stunt: il gruppo riceve i complimenti di Dargen per il grande lavoro svolto durante la settimana. Angelica invece canta L’inverno, brano scritto da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai. Tra l'altro, a curare la produzione del singolo è stato proprio il cantante di Tango. Tra gli altri inediti ricordiamo "Solo tu" di Il Solito Dandy, "Malati di gioia", cantato da Sarafine e tra i più stravaganti e interessanti della serata, e "Lacrime" di Settembre, al quale Dargen dice apertamente: "Ti voglio bene".

Finalisti ed eliminati

I finalisti:

Gli Stunt Pilots

Sarafine

Maria Tomba

Il Solito Dandy

Gli eliminati:

Gli Astromare (usciti alla fine della prima manche)

Angelica (eliminata prima del ballottaggio tra Il Solito Dandy e Settembre)

Settembre (fuori dal talent dopo il verdetto del ballottaggio)

Ricordiamo che giovedì 7 dicembre, in occasione dell'attesa finale di X Factor, Ante-Factor andrà in onda alle 20:20. L'ospite speciale dell'ultima puntata sarà Gianni Morandi.