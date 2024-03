Sanremo, la Rai richiama Amadeus. Lui conferma da Fiorello: "C'è stato un incontro"

Un retroscena bomba che è molto più di un retroscena. A confermarlo è il diretto interessato, Amadeus, a Viva Rai 2. Questa mattina Fiorello, durante la consueta rassegna stampa, ha letto un articolo di TvBlog in cui si afferma che i vertici di viale Mazzini avrebbero chiesto al conduttore di proseguire con Sanremo per altri due anni.

Lo showman, allora, ha subito videochiamato l'amico: "Stamattina, tu forse non lo sai, ma c'è un retroscena e c'è scritto 'la Rai gli chiede di rifare il Festival di Sanremo. Dicono che c'è stato un incontro". Amadeus ha messo immediatamente le mani avanti, ribadendo che non lo farà, ma ha confermato: "Sì sì, c'è stato un incontro. Mi hanno detto 'sappiamo che hai intenzione di non farlo. In realtà - ha rivelato ancora - mi hanno chiesto di fare in autunno o più avanti una prima serata io e te, gli Amarello. Gli ho risposto che quando saremo insieme in vacanza te ne parlerò".

Dichiarazioni che hanno lasciato di stucco Fiorello: "Ma ti fai i retroscena miei? Ma cosa ridi? Vado avanti e dopo ti richiamo che ti devo dire un paio di cose". Dell'idea di un loro programma, in realtà, se ne era già parlato e adesso, a quanto pare, potrebbe diventare realtà. Fiorello e Amadeus in questi anni a Sanremo hanno dimostrato di essere un tandem inossidabile, ma soprattutto amatissimo dal pubblico. La scelta di affidargli una prima serata non può che essere una scelta vincente.