Tananai balza al primo posto, scende ancora Angelina, Mahmood terzo: classifica radio

Torna l'appuntamento di ogni venerdì in cui seguono gli aggiornamenti sui brani più trasmessi in radio, come riportato dalla classifica EarOne. Quali sono, dunque, i brani pùi trasmessi in radio durante la settimana che va dal 5 all'11 aprile? Trionfano ancora i brani sanremesi? Sì, ma non del tutto. Ecco i dati, con le prime 5 posizioni e poi la classifica completa fino al 20esimo. Ci sono sorprese? Sì, con Tananai che è balzato dal sesto posto al primo. Angelina Mango? Scende sempre di più. Mahmood e Ghali restano tra i primi tre.

I primi cinque posti

Veleno - Tananai Casa Mia - Ghali Tuta Gold - Mahmood Un ragazzo, una ragazza - The Kolors Training Season - Dua Lipa

Le altre posizioni