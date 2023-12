Aereo di linea atterra sul fiume ghiacciato "per errore": le immagini

Atterraggio inaspettato per i 34 passeggeri che si trovavano a bordo di un volo della Polar Airlines che, invece di arrivare in un aeroporto, si sono ritrovati su un fiume ghiacciato Kolyma, in Russia. Secondo quanto riportano i media locali, a sbagliare rotta e zona di atterraggio sarebbe stato il pilota, ma serviranno ulteriori indagini per chiarire cosa sia successo a bordo.

Il volo PI217, partito da Yakutsk, la capitale della repubblica di Sakha nell'Estremo Oriente russo, è poi atterrato fuori dalla pista dell'aeroporto di Zyryanka, sul ghiaccio. L'aereo poi sarebbe dovuto ripartire verso la città di Srednekolymsk e infine fare ritorno a Yakutsk, ma l'atterraggio "alternativo" ha ovviamente cambiato ogni piano.

Oltre ai quattro membri dell'equipaggio, a bordo vi erano 30 passeggeri, alcuni dei quali hanno filmato e fotografato la scena, davvero singolare. L'Antonov An-24RV fermo in mezzo a una distesa di ghiaccio e neve, in uno scenario desolato, non molto distante dall'aeroporto.