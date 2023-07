L'elefante che fugge dal circo e va al supermercato

Insolito episodio ieri 27 luglio 2023 ad Amantea, in provincia di Cosenza. Un elefante è fuggito da un circo della zona ed ha passeggiato lungo le vie della città. Prima si è diretto in spiaggia, poi sulla strada statale 18 Tirrena inferiore che lo ha condotto direttamente in un vicino supermercato molto frequentato. I gestori del circo si sono prontamente attivati per recuperare il pachiderma e lo hanno riportato al circo sano e salvo. Fortunatamente non si sono segnalati danni a persone o cose.

I gestori del circo si sono prontamente attivati per recuperare il pachiderma e lo hanno riportato al circo sano e salvo. Fortunatamente non si sono segnalati danni a persone o cose.

Continua a leggere su Today.it