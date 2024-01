L'anziana in vestaglia che spara cinque colpi di pistola dal balcone

Si allunga la lista dei "pistoleri" di Capodanno, ossia quelle persone che hanno deciso di sostituire i classici fuochi d'artificio con dei veri e propri colpi d'arma da fuoco. Stavolta però, come mostrano le immagini diventate virali su TikTok, a impugnare la pistola dal balcone di casa è un'anziana signora.

Nel breve video, condiviso su Facebook anche dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, la donna esce in balcone con la classica vestaglia da casa, impugna la pistola ed esplode cinque colpi verso il vuoto. Un modo di festeggiare quantomeno "discutibile", con casi in aumento in quest'ultimo Capodanno, dove è stato registrato anche un aumento dei feriti da botti e colpi vaganti, a cui va aggiunta Concetta Russo, la donna morta ad Afragola, in provincia di Napoli. Un fenomeno preoccupante, come denunciato dallo stesso Borrelli sui social.