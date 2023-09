La bimba nata con 26 dita tra mani e piedi

Sette dita in ogni mano, sei in ogni piede, per un totale di sei dita in più del normale. In una città situata nella regione del Rajasthan, in India, è nata una bimba con ben 26 dita tra mani e piedi: un evento rarissimo e che la famiglia ha accolto come un "dono divino". La neonata è in realtà affetta da una condizione genetica chiamata polidattilia, che solitamente interessa soltanto una mano. Il fatto che nel suo caso abbia coinvolto tutti e quattro gli atri è una eventualità ancora più rara: secondo uno studio del Boston Children's Hospital, è stata riscontrata soltanto un caso su mille.

La polidattilia solitamente si sviluppa quando il bambino è ancora nel grembo materno, nella fase in cui le dita non sono ancora completamente formate e le mani appaiono simili a delle palette. Attraverso le ecografie prenatali i medici riescono a identificare questa condizione prima del parto. Una volta nato il bambino, vengono eseguite delle ulteriori radiografie per comprendere al meglio la struttura ossea delle dita in più. In questo modo i dottori decidono quale trattamento adottare in futuro.

Di solito le dita aggiuntive vengono rimosse attraverso un intervento chirurgico, ma questo può avvenire soltanto quando il bambino è un po' più grande, in un'età compresa tra 1 e 2 anni. Per fortuna tale condizione non provoca alcun danno o effetto collaterale per i piccoli. La famiglia della bimba ha accolto con piacere la "stravagante" caratteristica con cui è nata. La zia della piccola è convinta che si tratti di una manifestazione divina: "Siamo tutti fortunati che 'Lakshmi', la dea indù della ricchezza, della fortuna, del potere, sia nata nella nostra famiglia".

