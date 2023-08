Donna 41enne sposa il 16enne figlio della sua migliore amica

Una donna di 41 anni si è innamorata e ha deciso di sposare il figlio della sua migliore amica, un ragazzo di 16 anni che va ancora a scuola. Nonostante l'inusualità del rapporto, che avrebbe probabilmente fatto storcere il naso alla maggior parte delle persone, la madre del giovane ha benedetto l'unione tra i due. È accaduto in Indonesia dove la 41enne Mariana e ha sposato Kevin, che ha 25 anni meno di lei, a Sambas, nella provincia del Kalimantan occidentale.

Come racconta il Daily Mirror, la madre dello studente, la 37enne Lisa, che ha quindi quattro anni meno della sposa, non si sarebbe opposta all'unione anche per aiutare l'amica che era finita in depressione dopo il fallimento di un precedente fidanzamento con un altro uomo. La donna è una ricca proprietaria di una catena di negozi di alimentari, ma tutte le persone coinvolte hanno negato che il matrimonio sarebbe di interessi. Lisa ha detto di aver chiesto al figlio, inizialmente sorpreso dalla richiesta ma poi d'accordo, le ragioni per cui aveva accettato e lui le avrebbe risposto che lei gli piaceva e di essere felice di sposarla. La proposta di matrimonio è avvenuta dopo un corteggiamento durato due mesi.

Essendo però il giovane minorenne il matrimonio sarebbe illegale, per questo è intervenuta la Commissione indonesiana per la protezione dell'infanzia (Kpai), che ha sostenuto che l'unione non avrebbe dovuto essere celebrata perché il ragazzo non ha ancora compiuto 18 anni. Degli ispettori hanno visitato la coppia e hanno detto loro di dormire in letti separati finché le indagini sono in corso. Se il matrimonio non verrà annullato, dovranno aspettare due anni prima di avere una relazione fisica.

Continua a leggere su Today.it