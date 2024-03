La ladra che fa yoga prima del furto in una panetteria

Prima gli esercizi, poi il "colpo". Una donna è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di una panetteria mentre era intenta a praticare yoga prima di irrompere nel locale e rubare diversi oggetti, tra cui anche alcuni dolci. A pubblicare le immagini su Instagram è stata proprio la panetteria presa di mira dalla scassinatrice, la Phillippa's Bakery di Richmond, un quartiere di Melbourne, in Australia: il furto con scasso è avvenuto lo scorso 3 marzo, ma le immagini sono state diffuse soltanto negli ultimi giorni.

Quando il personale del negozio ha visionato le registrazioni delle telecamere sono rimasti senza parole: il video mostra una donna vestita di nero che pratica diversi esercizi di yoga in un parcheggio intorno alle 3 del mattino. Una "sessione "completa, con stretching per le gambe e per il resto del corpo, prima di introdursi nel locale.

"Sembra che lo yoga prima di iniziare sia un 'must' - si legge nel post ironico della panetteria -. Sono state rubate alcune cose, compresi dei croissant, che evidentemente erano troppo appetitosi per questa ladra flessibile". Secondo i media locali, la donna avrebbe portato via oltre ai dolci anche un tablet, delle scarpe e prodotti per la pulizia. La polizia australiana, grazie anche a queste immagini, è riuscita a rintracciare e arrestare la ladra, una donna di 44 anni che adesso dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato, effrazione e ricettazione. Rilasciata su cauzione, la ladra flessibile dovrà comparire in tribunale a Melbourne nel mese di maggio.