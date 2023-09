La sposa non vedente che fa bendare tutti gli invitati alle nozze (sposo compreso)

Un'idea insolita ma dal grande significato, per "mostrare" a tutti cosa vuol dire non poter vedere. Lucy Edwards, una tiktoker cieca da quando aveva 17 anni, ha postato sui social il video del suo matrimonio, in cui ha chiesto a tutti i partecipanti, compreso il futuro marito, di indossare una benda sugli occhi. "Sono cieca e ho bendato mio marito e i miei ospiti vedenti quando ho camminato lungo la navata - ha scritto Lucy su TikTok -. Questa è la loro reazione nel momento in cui hanno vissuto un momento nei miei panni". La giovane ha raccontato in un'intervista rilasciata al quotidiano The Insider di aver perso la vista a causa di una rara condizione genetica chiamata incontinentia pigmenti: "Durante l'adolescenza la mia vista ha iniziato a peggiorare, poi quando ho compiuto 17 anni sono diventata completamente cieca. Conoscevo soltanto da due mesi quello che sarebbe diventato il mio futuro marito".

Lucy è diventata celebre sui social con le sue storie in cui racconta tutte le difficoltà che una persona non vedente deve affrontare ogni giorno. Tra i video ha voluto inserire anche quello delle nozze con il fidanzato Ollie Cave, avvenute lo scorso 31 agosto a Londra. All'inizio della cerimonia, la sposa ha chiesto che tutti i presenti, incluso lo sposo, fossero bendati.

La ragazza ha spiegato come fosse agitata all'idea di dover attraversare la navata con gli occhi di tutti addosso. Così ha pensato all'idea delle bende, un moto per non sentirsi a disagio e rendere questo momento speciale ancora più unico: "Lo so che nessuno lo fa, ma bendiamo tutti i miei ospiti e non potremo vederci tutti e potremo vivere tutti insieme questo bellissimo momento. Questa è stata un'esperienza davvero importante per entrambi, anche se Ollie non è cieco, ma abbiamo pensato che fosse davvero importante per lui e tutti i miei ospiti sperimentare cosa significa per me nel momento più importante della nostra vita finora".

Un gesto forte e un messaggio indirizzato a tutti, vedenti e non: "Volevo dimostrare che non è necessaria la vista per avere una visione. Non hai bisogno della vista per divertirti, per vivere le tappe fondamentali della nostra vita. Sai, non avrò la vista quando darò alla luce i miei figli, ma va bene e ho fatto i conti con questo".

