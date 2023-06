"Non ho idea di cosa sia": avvistata la rara medusa "senza nome"

Un gruppo di scienziati della spedizione dell'Ocean Exploration Trust, un'organizzazione no profit dedicata all'esplorazione e alla ricerca marina, è rimasto a bocca aperta dopo aver avvistato una medusa estremamente rara, che prima di questo momento era stata vista da occhi umani soltanto una volta. "Non si tratta del facehugger del film Alien - scrivono gli esperti in un comunicato stampa - ma è sicuramente un esemplare molto bizzarro. Il nostro team è rimasto sbalordito dopo aver incontrato questa misteriosa creatura gelatinosa durante la nostra immersione in un guyot (un rilievo sottomarino ndr.) precedentemente inesplorato a nord-nordovest di Kingman Reef, nel Pacifico".

Il team ha pubblicato in Rete il filmato che mostra l'avvistamento della rara medusa, che si fa lentamente strada nell'oscurità. Un incontro che lascia senza fiato gli scienziati: "Wow, che cos'è? - esclama uno di loro - Non ho mai visto nulla di genere", mentre un altro membro risponde: "Non ho idea di cosa sia". L'avvistamento è avvenuto lo scorso 31 maggio nel profondo e remoto Oceano Pacifico, a 130 miglia dal punto di riferimento più vicino, Kingman Reef, che dista 4.800 miglia dall'Australia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In un secondo momento, grazie all'aiuto della rete globale di esperti Scientist Ashore, è stato possibile risolvere il mistero sulla tipologia di medusa. Si tratta di un esemplare "non descritto", in quanto non ha un nome e una descrizione dettagliata realizzata da nessun ricercatore, una specie avvistata in passato soltantom una volta, durante una spedizione del 2015.

Secondo il dottor Dhugal Lindsay, ricercatore dell'Agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia marina-terrestre Midwater, questa medusa è un membro dell'ordine delle Narcomedusae, una specie appunto non descritta, del genere Bathykorus: si distingue dalle altre meduse per i suoi tre lunghi tentacoli che spuntano dalla sommità della testa. "È un esemplare estremamente raro - ha commentato Lindsay - crediamo che si nutrano di altre meduse e cetrioli di mare, utilizzando i tentacoli per nuotare in avanti e afferrare le loro prede": Un esemplare che incanta per la sua bellezza e le sue forme bizzarre, ma che sarebbe meglio non incontrare durante una nuotata.

Continua a leggere su Today.it...